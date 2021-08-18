ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ліквідація радіологічної аварії: в Київській області проходять навчання силовиків за стандарами НАТО

Новость на русском →
Середа 18 серпня 2021 12:31
Ліквідація радіологічної аварії: в Київській області проходять навчання силовиків за стандарами НАТО Фото: проходять навчання з ліквідаціїї радіологічної аварії (mvs.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Київській області українські силовики проводять навчання за стандартами НАТО. Відпрацьовують взаємодію під час ліквідації радіологічної аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

За сценарієм першого дня навчань, на складі, де зберігається велика кількість джерел іонізуючого випромінювання, після вибуху розпочалась пожежа.

Згодом виникла загроза пошкодження контейнерів з радіоактивним матеріалом.

Необхідно провести термінову евакуацію людей із зони пожежі, її гасіння, радіаційну розвідку та дозиметричний контроль, перевірити місцезнаходження джерела випромінювання та загородження на контрольованій території.

У навчаннях беруть участь близько 100 учасників - це військовослужбовці Нацгвардії, поліцейські, ДСНС, прикордонники, СБУ.

"Одним із кінцевих результатів співпраці з Агентством зменшення загроз Міністерства оборони США, у рамках якої проходять навчання, має бути створення сучасних навчальних програм підготовки, наближених до стандартів НАТО, а також побудова навчального комплексу з підготовки фахівців з питань реагування на радіаційні, хімічні, біологічні і ядерні загрози та інших категорій особового складу за потреби", - наголосили в МВС.

Фото: навчання з ліквідації радіаційних загроз (mvs.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Навчання України і США
NEWS
Хто став новим тренером збірної України з футболу: офіційна заява
Хто став новим тренером збірної України з футболу: офіційна заява
DAILY
Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні