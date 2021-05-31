Ликвидация ОАСК: Рада не будет рассматривать закон на этой неделе

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент не будет рассматривать законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева на этой пленарной неделе. По нему еще нет решения комитета.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Для того, чтобы рассмотреть вопрос по существу, необходимо соответствующее решение комитета. Сегодня, к сожалению, этот законопроект не готов к рассмотрению. Нет решения комитета, в котором бы рекомендовалось Верховной раде принять то или иное решение. Как только появится, то за мной, как за главой ВР, задержки в этом плане не будет", - сказал Разумков.

В материале "Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК" РБК-Украина писало, что в Раде считают закон об Окружном административном суде Киева важным для международных партнеров.

Как писало РБК-Украина, законопроект №5067 о сокращении полномочий ОАСК предлагает лишить его права рассматривать дела относительно обжалования нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Так, 13 февраля президент Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева.