Ліквідація нового лідера ХАМАС: Нетаньяху каже, що Ізраїль не зупиниться

На телевізійній прес-конференції після того, як ізраїльські військові заявили про ліквідацію Сінвара, прем'єр заявив, що Ізраїль продемонстрував сьогодні, "що всі ті, хто намагається завдати нам шкоди, це те, що відбувається з ними".

За словами Нетаньяху, "сили добра завжди можуть перемогти сили зла та темряви". "Війна все ще триває, і вона коштує дорого", - сказав він.

Звертаючись до народу Ізраїлю, Нетаньяху заявив, що "ми ще маємо вирішити безліч проблем" і що "ми повинні зберігати стійкість", "твердо стояти на своїй землі і продовжувати боротися".

"Ми не зупинимо війну. Ми підемо в Рафах", - сказав Нетаньяху.

Операція в Рафаху