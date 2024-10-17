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Ліквідація нового лідера ХАМАС: Нетаньяху каже, що Ізраїль не зупиниться

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, коментуючи ліквідацію лідера ХАМАС Яхью Сінвара, заявив, що зло "зазнало важкого удару". Однак завдання, яке стоїть перед Ізраїлем, за словами Нетаньяху, "ще не виконане".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

На телевізійній прес-конференції після того, як ізраїльські військові заявили про ліквідацію Сінвара, прем'єр заявив, що Ізраїль продемонстрував сьогодні, "що всі ті, хто намагається завдати нам шкоди, це те, що відбувається з ними".

За словами Нетаньяху, "сили добра завжди можуть перемогти сили зла та темряви". "Війна все ще триває, і вона коштує дорого", - сказав він.

Звертаючись до народу Ізраїлю, Нетаньяху заявив, що "ми ще маємо вирішити безліч проблем" і що "ми повинні зберігати стійкість", "твердо стояти на своїй землі і продовжувати боротися".

"Ми не зупинимо війну. Ми підемо в Рафах", - сказав Нетаньяху.

Операція в Рафаху

 

Нагадаємо, Ізраїль проводив у Рафаху на півдні Сектору Газа біля кордону з Єгиптом наземну операцію у травні 2024 р.

"Новий" лідер ХАМАС

Яхья Сінвар став новим лідером ХАМАС після того, як 31 серпня в Тегерані було убито Ісмаїла Ханію.

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