Ликвидация нового лидера ХАМАС: Нетаньяху говорит, что Израиль не остановится

На телевизионной пресс-конференции после того, как израильские военные заявили о ликвидации Синвара, премьер заявил, что Израиль продемонстрировал сегодня, "что все те, кто пытается причинить нам вред, это то, что происходит с ними".

По словам Нетаньяху, "силы добра всегда могут победить силы зла и тьмы". "Война все еще продолжается, и она обходится дорого", - сказал он.

Обращаясь к народу Израиля, Нетаньяху заявил, что "нам еще предстоит решить множество проблем" и что "мы должны сохранять стойкость", "твердо стоять на своей земле и продолжать бороться".

"Мы не остановим войну. Мы пойдем в Рафах", - сказал Нетаньяху.

Операция в Рафахе