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Ліквідація командирів РФ і викриття агентури: Зеленський заслухав доповіді СЗР і СБУ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні керівники Служби зовнішньої розвідки та Служби безпеки доповідали президенту України. Зокрема, про ліквідацію осіб із командного складу ЗС РФ і викриття ворожої агентури.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Керівник СЗР доповів про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил. Справедливість неминуче приходить. Керівник СБУ доповів про наші подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам. Хороші результати. Дякую за роботу", - йдеться у повідомленні.

Також він поінформував, що ведеться робота над наступними санкційними кроками України. До Ради національної безпеки і оборони України готуються подання.

"Сьогодні мені представили матеріали, які обґрунтовують необхідність відповідних рішень. Готуються відповідні подання на РНБО", - додав Зеленський.

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Війна в УкраїніВолодимир Зеленський