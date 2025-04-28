Ліквідація командирів РФ і викриття агентури: Зеленський заслухав доповіді СЗР і СБУ

"Керівник СЗР доповів про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил. Справедливість неминуче приходить. Керівник СБУ доповів про наші подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам. Хороші результати. Дякую за роботу", - йдеться у повідомленні.

Також він поінформував, що ведеться робота над наступними санкційними кроками України. До Ради національної безпеки і оборони України готуються подання.

"Сьогодні мені представили матеріали, які обґрунтовують необхідність відповідних рішень. Готуються відповідні подання на РНБО", - додав Зеленський.