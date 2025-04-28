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Ликвидация командиров РФ и разоблачение агентуры: Зеленский заслушал доклады СВР и СБУ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня руководители Службы внешней разведки и Службы безопасности докладывали президенту Украины. В частности, о ликвидации лиц из командного состава ВС РФ и разоблачении вражеской агентуры.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Руководитель СВР доложил о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил. Справедливость неизбежно приходит. Руководитель СБУ доложил о наших дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам. Хорошие результаты. Спасибо за работу", - говорится в сообщении.

Также он проинформировал, что ведется работа над следующими санкционными шагами Украины. В Совет национальной безопасности и обороны Украины готовятся представления.

"Сегодня мне представили материалы, которые обосновывают необходимость соответствующих решений. Готовятся соответствующие представления на СНБО", - добавил Зеленский.

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Война в УкраинеВладимир Зеленский