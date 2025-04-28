Ликвидация командиров РФ и разоблачение агентуры: Зеленский заслушал доклады СВР и СБУ

"Руководитель СВР доложил о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил. Справедливость неизбежно приходит. Руководитель СБУ доложил о наших дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в Украине и диверсантам. Хорошие результаты. Спасибо за работу", - говорится в сообщении.

Также он проинформировал, что ведется работа над следующими санкционными шагами Украины. В Совет национальной безопасности и обороны Украины готовятся представления.

"Сегодня мне представили материалы, которые обосновывают необходимость соответствующих решений. Готовятся соответствующие представления на СНБО", - добавил Зеленский.