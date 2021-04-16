Фонд гарантирования вкладов ликвидировал банк сына Януковича

Об этом говорится в сообщении на сайте фонда .

Сообщается, что в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесли запись о прекращении ПАО "Всеукраинский банк развития" как юридического лица. Таким образом, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк - ликвидированным.

"Вместе с тем, информируем, что … требования кредиторов к банку, которые не были удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "ВБР" прекращены", - говорится в сообщении.