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Фонд гарантирования вкладов ликвидировал банк сына Януковича

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 13:19
Фонд гарантирования вкладов ликвидировал банк сына Януковича Фото: бывший глава банка ВБР Александр Янукович (parlament ua)
Автор: РБК-Украина

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) окончательно ликвидировал "Всеукраинский банк развития". Он принадлежал Александру Януковичу - сыну бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в сообщении на сайте фонда.

Сообщается, что в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесли запись о прекращении ПАО "Всеукраинский банк развития" как юридического лица. Таким образом, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк - ликвидированным.

"Вместе с тем, информируем, что … требования кредиторов к банку, которые не были удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "ВБР" прекращены", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2014 года Национальный банк признал ВБР неплатежеспособным, в декабре 2015 года решил отозвать лицензию и ликвидировать ВБР. На октябрь 2014 его общие активы составили 5,6 млрд гривен, по их размерам банк занимал 31 место среди 166 банков Украины.

В декабре 2015 года начались выплаты вкладчикам.

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