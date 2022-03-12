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Устранения Путина будет недостаточно для восстановления безопасности, - Кулеба

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Суббота 12 марта 2022 20:20
Устранения Путина будет недостаточно для восстановления безопасности, - Кулеба Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Устранения президента Российской Федерации Владимира Путина недостаточно для установления мира в евроатлантическом пространстве. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, для достижения безопасности необходима депутинизация.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы.

"Устранение президента России Путина будет достаточным для прекращения войны в Украине, но для восстановления мира и безопасности в евроатлантическом пространстве требуется депутинизация России", - заявил Кулеба.

Война России против Украины продолжается семнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир Путин МИД Украины Российская Федерация Украина Дмитрий Кулеба
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