Пожар в Харьковской области: полиция открыла дело

Фото: пожар под Харьковом (kh.dsns.gov.ua)

Следователи Министерства внутренних дел Украины открыли уголовное производство по факту пожара вблизи села Клугино-Башкировка Харьковской области. Дело отрыто по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

При этом отмечается, что санкции статьи предусматривают от трех до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в настоящее время пострадавших граждан нет, продолжается ликвидация возгорания.

Личный состав трех территориальных подразделений полиции обеспечивает общественный порядок и регулирует дорожное движение вблизи места пожара.

Напомним, сегодня в Харьковской области вспыхнул масштабный пожар вблизи села Клугино-Башкировка.

Кроме того, в зоне ООС спасатели работают над ликвидацией трех пожаров, которые возникли из-за засухи и жары.