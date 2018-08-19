К ликвидации последствий непогоды в Киеве привлечены 91 единица спецтехники и 178 работников, - КГГА

Сейчас продолжаются работы по очистке тротуаров на улицах Киева

К ликвидации последствий непогоды в Киеве привлечены 91 единица спецтехники и 178 работников коммунальной службы. Об этом заявил руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, сейчас на улицах Киева работает 91 единица спецтехники КК "Киевавтодор", а также 178 работников предприятия привлечены к ручной уборке.

"119 работников предприятия и 79 единиц спецтехники ночью боролись с последствиями непогоды. К сожалению, интенсивный ливень, град и шквальный ветер, которые смывали почву, песок, а также большое количество мусора от торговых площадок, привели к подтоплениям некоторых участков улично-дорожной сети, в частности на улицах Эспланадной, Бассейной, Антоновича", - отметил Густелев.

Он также подчеркнул, что на улице Эспланадной городские службы ликвидировали подтопление в течение часа. Так, по состоянию на 06:00 утра проезжая часть по Эспланадной была полностью очищена от грунта, ила, камней, песка, которые "принесло" на улицу Бассейная и Эспланадную с улиц Мечникова, Шелковичной, Госпитальной, Рогнединской, бульвара Леси Украинки.

Сейчас продолжаются работы по очистке тротуаров на этих улицах. Самая сложная ситуация, по словам Густелева, на улице Антоновича, где в результате непогоды разрушен участок проезжей части.

"На Антоновича по заказу "Киевтеплэнерго" ведутся работы по прокладке тепловой сети. По предварительным выводам, в связи с проведением работ с нарушением технологии, при интенсивных осадках ночью с 18 на 19 августа произошел значительный выброс грунтовых масс под проезжую часть. А это привело к закупориванию дождеприемных колодцев и значительно увеличило поверхностный сток на дороге. Значительные массы дождевой воды через открытые котлованы пошли на проезжую часть. Следствием этого стало разрушение конструктивных слоев дорожной одежды на участке от ул. Физкультурной до Жилянской. Сейчас дорожники устраняют последствия этой ситуации", - отметил он.

Он также сообщил, что в понедельник, 20 августа, совместная комиссия КП "Плесо", Департамента благоустройства КГГА, "Киевавтодора" и других специалистов проведет обследование русла реки Лыбидь от места впадания в р. Днепр, а также участков открытых и закрытых русел.