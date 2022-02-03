При ликвидации главаря ИГ погибли не менее трех гражданских, - Пентагон
При ликвидации главаря "Исламского государства" Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши в Сирии погибли не менее трех гражданских. Жертв со стороны американских военных не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Пентагона Джона Кирби.
"При его ликвидации трагической смертью погибли не менее трех гражданских. По наши подсчетам, удалось успешно защитить более десяти женщин и детей", - отметил он.
По его словам, миссия прошла успешно, жертв со стороны американских военных не было.
Напомним, ранее сообщалось, что операция американской армии прошла на северо-западе Сирии в Идлибе.
Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши стал главарем "Исламского государства" осенью 2019 года. В феврале того года при администрации Дональда Трампа в результате американской спецоперации был ликвидирован предыдущий лидер террористов Абу-Бакр аль-Багдади.