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При ликвидации главаря ИГ погибли не менее трех гражданских, - Пентагон

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Вашингтон, Четверг 03 февраля 2022 19:56
При ликвидации главаря ИГ погибли не менее трех гражданских, - Пентагон Фото: представитель Пентагона Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

При ликвидации главаря "Исламского государства" Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши в Сирии погибли не менее трех гражданских. Жертв со стороны американских военных не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Пентагона Джона Кирби.

"При его ликвидации трагической смертью погибли не менее трех гражданских. По наши подсчетам, удалось успешно защитить более десяти женщин и детей", - отметил он.

По его словам, миссия прошла успешно, жертв со стороны американских военных не было.

Напомним, ранее сообщалось, что операция американской армии прошла на северо-западе Сирии в Идлибе.

Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши стал главарем "Исламского государства" осенью 2019 года. В феврале того года при администрации Дональда Трампа в результате американской спецоперации был ликвидирован предыдущий лидер террористов Абу-Бакр аль-Багдади.

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