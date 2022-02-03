При ліквідації ватажка ІД загинули не менше трьох цивільних, - Пентагон
При ліквідації ватажка "Ісламської держави" Абу Ібрагіма аль-Хашимі аль-Курайші в Сирії загинули не менше трьох цивільних. Жертв з боку американських військових не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону Джона Кірбі.
"За його ліквідації трагічною смертю загинули не менше трьох цивільних. За нашими підрахунками, вдалося успішно захистити понад десять жінок та дітей", - зазначив він.
За його словами, місія пройшла успішно, жертв з боку американських військових не було.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що операція американської армії відбулася на північному заході Сирії в Ідлібі.
Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайші став ватажком "Ісламської держави" восени 2019 року. У лютому того року за адміністрації Дональда Трампа в результаті американської спецоперації було ліквідовано попереднього лідера терористів Абу-Бакр аль-Багдаді.