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При ліквідації ватажка ІД загинули не менше трьох цивільних, - Пентагон

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Вашингтон, Четвер 03 лютого 2022 19:56
При ліквідації ватажка ІД загинули не менше трьох цивільних, - Пентагон Фото: представник Пентагону Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

При ліквідації ватажка "Ісламської держави" Абу Ібрагіма аль-Хашимі аль-Курайші в Сирії загинули не менше трьох цивільних. Жертв з боку американських військових не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону Джона Кірбі.

"За його ліквідації трагічною смертю загинули не менше трьох цивільних. За нашими підрахунками, вдалося успішно захистити понад десять жінок та дітей", - зазначив він.

За його словами, місія пройшла успішно, жертв з боку американських військових не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що операція американської армії відбулася на північному заході Сирії в Ідлібі.

Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайші став ватажком "Ісламської держави" восени 2019 року. У лютому того року за адміністрації Дональда Трампа в результаті американської спецоперації було ліквідовано попереднього лідера терористів Абу-Бакр аль-Багдаді.

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