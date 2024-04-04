Лікування та обстеження. Де дізнатися, які медичні послуги безкоштовні

Пацієнти можуть прочитати, які аналізи чи обстеження мають бути безкоштовні, як на сайті НСЗУ, так і в медичному закладі.

"На сайті НСЗУ можна подивитися усі спеціалізації по кожному пакету. По-друге – в кожному закладі охорони здоров'я мають бути інформаційні стенди, інформаційний куточок, де можна все це прочитати – це також умова договору з НСЗУ. Якщо інформацію не вдалося знайти – можна запитати у лікаря", – пояснює Тарас Стеценко.

Ще один канал, де можна отримати інформацію – це гаряча лінія 16-77. Телефоном оператори завжди підкажуть, які послуги входять до пакету безоплатних медичних послуг за Програмою медичних гарантій, каже фахівець.

Також можна звернутися до "представників пацієнта" – спеціально навчених людей, які інформують пацієнтів у медзакладах і допомагають вирішити проблеми, що виникають. Такий пілотний проект реалізується у п'яти закладах у Києві та Львові.