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Лечение и обследование. Где узнать, какие медицинские услуги бесплатные

Фото: Прием у семейного врача (иллюстративный gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы имеют право на значительное количество бесплатных медицинских услуг, которые оплачивает государство. В частности, на лечение и обследование.

Где пациенты могут узнать, какие услуги в больницах и поликлиниках можно получить бесплатно, в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель начальника отдела работы с жалобами пациентов Национальной службы здоровья Украины Тарас Стеценко.

Пациенты могут прочитать, какие анализы или обследования должны быть бесплатные, как на сайте НСЗУ, так и в медицинском учреждении.

"На сайте НСЗУ можно посмотреть все специализации по каждому пакету. Во-вторых – в каждом учреждении здравоохранения должны быть информационные стенды, информационный уголок, где можно все это прочитать – это также условие договора с НСЗУ. Если информацию не удалось найти – можно спросить у врача", – объясняет Тарас Стеценко.

Еще один канал, где можно получить информацию – это горячая линия 16-77. По телефону операторы всегда подскажут, какие услуги входят в пакет безплатных медицинских услуг по Программе медицинских гарантий, говорит специалист.

Также можно обратиться к "представителям пациента" – специально обученным людям, которые информируют пациентов в медучереждениях и помогают решить возникающие проблемы. Такой пилотный проект реализуется в пяти учрежданиях в Киеве и Львове. 

Напомним, мы писали, на что пациенты чаще всего жалуются в НСЗУ. Самые распространенные жалобы – на вымогательство денег и отказ в лечении.

Также мы рассказывали, что бесплатные операции в Украине можно сделать даже во время войны. Найти нужную больницу можно онлайн.

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