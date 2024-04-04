Лечение и обследование. Где узнать, какие медицинские услуги бесплатные

Пациенты могут прочитать, какие анализы или обследования должны быть бесплатные, как на сайте НСЗУ, так и в медицинском учреждении.

"На сайте НСЗУ можно посмотреть все специализации по каждому пакету. Во-вторых – в каждом учреждении здравоохранения должны быть информационные стенды, информационный уголок, где можно все это прочитать – это также условие договора с НСЗУ. Если информацию не удалось найти – можно спросить у врача", – объясняет Тарас Стеценко.

Еще один канал, где можно получить информацию – это горячая линия 16-77. По телефону операторы всегда подскажут, какие услуги входят в пакет безплатных медицинских услуг по Программе медицинских гарантий, говорит специалист.

Также можно обратиться к "представителям пациента" – специально обученным людям, которые информируют пациентов в медучереждениях и помогают решить возникающие проблемы. Такой пилотный проект реализуется в пяти учрежданиях в Киеве и Львове.