Лікування та транспорт. Які пільги дають військовим в Україні: повний список

Медичні та комунальні пільги, знижки на транспорт

Основний закон, який встановлює пільги для учасників бойових дій та членів їх сімей – Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

У статті 12 перераховується перелік пільг, які можна згрупувати у такі категорії:

1) медичні пільги для УБД, серед яких:

безоплатно отримувати ліки і лікарські засоби, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. При цьому, зазначена пільга зупинена на 2024 рік згідно із Законом від 09.11.2023 № 3460-IX;

згідно із Законом від 09.11.2023 № 3460-IX; користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

Фото: В лікарнях і аптеках військових мають обслуговувати без черги, а лікування надавати безкоштовно (Getty Images)

2) пільги, які стосуються житлових і комунальних питань:

75-відсоткова знижка плати за користування житлом;

75-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами;

першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт будинків і квартир;

особи, які дістали поранення (контузію або каліцтво під час участі в бойових діях) забезпечуються житловою площею у термін на два роки після становлення на квартирний облік;

одержання позику на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, дачних будинків з погашенням її протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва;

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, садівницьких товариств;

позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20% від тарифів вартості основних та 50% ― додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від тарифів.

3) пільги на проїзд:

75% знижки від вартості палива, зокрема рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, зокрема внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;

безплатний проїзд один раз на два роки (туди й назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди й назад) вказаними видами транспорту з 50% знижкою.

Фото: Для військових діють пільги на проїзд у транспорті, пільги на комунальні послуги, освіту (Віталій Носач/РБК-Україна)

4) трудові та освітні пільги:

учасник бойових дій отримує допомогу з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати терміном 14 календарних днів на рік;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

учасникам бойових дій на території інших держав надається переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти та на курси для одержання відповідних професій;

5) інші пільги:

позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства.

"Крім того, учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність", – каже Альона Чмона.

Одноразові виплати та дострокова пенсія

Щороку до Дня Незалежності України учасникам бойових дій виплачується разова грошова виплата. Раніше (до 2023 року) вона виплачувалася учасникам бойових дій до 9 травня.

Статтею 1 Закону України "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни" для учасників бойових дій передбачено щомісячну виплату цільової грошової допомоги на прожиття у розмірі 40 гривень, незалежно від розміру пенсій та надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною.

"Також важливо, що учасники бойових дій мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок", – додає юрист.