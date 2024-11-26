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Лікування онкохворих в Україні: які аналізи та дослідження можна пройти безкоштовно

Фото: Діагностика онкологічних захворювань в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні можна безоплатно пройти обстеження для ранньої діагностики раку. Ця послуга доступна у 840 медичних закладах країни, незалежно від місця проживання або реєстрації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну службу здоров’я України (НСЗУ).

Рак на ранніх стадіях виліковний, а своєчасне виявлення хвороби значно підвищує шанси на успішне лікування. Програма медичних гарантій в Україні надає можливість кожній людині безкоштовно пройти профілактичні обстеження на онкологічні захворювання в одному з 840 медичних закладів країни.

Які дослідження включені в програму

Діагностичні обстеження для раннього виявлення новоутворень можна пройти за наявності електронного направлення від сімейного чи лікуючого лікаря або після досягнення відповідного віку. Рання діагностика охоплює шість основних досліджень: 

  • мамографія (від 40 років) 
  • гістероскопія (від 50 років) 
  • езофагогастродуоденоскопія (від 50 років) 
  • колоноскопія (від 40 років) 
  • цистоскопія (від 50 років) 
  • бронхоскопія (від 50 років)

Що включено в безоплатний пакет послуг 

Українці, у яких є підозра на онкологічне захворювання мають право безкоштовно отримати такі послуги у лікарнях:

  • консультація лікаря перед дослідженням 
  • проведення діагностики 
  • анестезіологічне забезпечення (за потреби) 
  • забір біоматеріалу для гістологічного дослідження (за необхідності) 
  • надання результатів на плівці або цифровому носії (за бажанням пацієнта) 
  • направлення на спеціалізовану допомогу, якщо це потрібно

Знайти медичний заклад, у якому безоплатно можна пройти діагностичне обстеження, можна на карті дашборду НСЗУ або звернувшись до контакт-центру НСЗУ за номером: 16-77.

Якщо внутрішньо переміщеній особі відмовляють у наданні послуги, яка покривається Програмою медичних гарантій, вимагають оплату чи благодійний внесок, це є порушенням прав пацієнта та умов договору НСЗУ з медичним закладом. У такій ситуації слід звернутися зі скаргою до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або через сайт НСЗУ.

Раніше РБК-Україна писало, що війна здатна завдавати шкоди навколишньому середовищу, що негативно позначається на здоров’ї та якості життя людей. У процесі вибухів, пожеж або розчищення завалів у повітря можуть потрапляти небезпечні для людини речовини.

Також ми писали, що онколог в інтерв’ю РБК-Україна розповів деталі державних програм профілактики, скринінгу та ранньої діагностики раку, а також, як ними скористатися.

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