Лікування онкохворих в Україні: які аналізи та дослідження можна пройти безкоштовно

В Україні можна безоплатно пройти обстеження для ранньої діагностики раку. Ця послуга доступна у 840 медичних закладах країни, незалежно від місця проживання або реєстрації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну службу здоров’я України (НСЗУ).
Рак на ранніх стадіях виліковний, а своєчасне виявлення хвороби значно підвищує шанси на успішне лікування. Програма медичних гарантій в Україні надає можливість кожній людині безкоштовно пройти профілактичні обстеження на онкологічні захворювання в одному з 840 медичних закладів країни.
Діагностичні обстеження для раннього виявлення новоутворень можна пройти за наявності електронного направлення від сімейного чи лікуючого лікаря або після досягнення відповідного віку. Рання діагностика охоплює шість основних досліджень:
Українці, у яких є підозра на онкологічне захворювання мають право безкоштовно отримати такі послуги у лікарнях:
Знайти медичний заклад, у якому безоплатно можна пройти діагностичне обстеження, можна на карті дашборду НСЗУ або звернувшись до контакт-центру НСЗУ за номером: 16-77.
Якщо внутрішньо переміщеній особі відмовляють у наданні послуги, яка покривається Програмою медичних гарантій, вимагають оплату чи благодійний внесок, це є порушенням прав пацієнта та умов договору НСЗУ з медичним закладом. У такій ситуації слід звернутися зі скаргою до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або через сайт НСЗУ.
Раніше РБК-Україна писало, що війна здатна завдавати шкоди навколишньому середовищу, що негативно позначається на здоров’ї та якості життя людей. У процесі вибухів, пожеж або розчищення завалів у повітря можуть потрапляти небезпечні для людини речовини.
Також ми писали, що онколог в інтерв’ю РБК-Україна розповів деталі державних програм профілактики, скринінгу та ранньої діагностики раку, а також, як ними скористатися.
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