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Лечение онкобольных в Украине: какие анализы и исследования можно пройти бесплатно

Фото: Диагностика онкологических заболеваний в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине можно бесплатно пройти обследование для ранней диагностики рака. Эта услуга доступна в 840 медицинских учреждениях страны независимо от места проживания или регистрации.

Рак на ранних стадиях излечим, а своевременное выявление болезни значительно повышает шансы успешного лечения. Программа медицинских гарантий в Украине предоставляет возможность каждому человеку бесплатно пройти профилактические обследования онкологическими заболеваниями в одном из 840 медицинских учреждений страны.

Какие исследования включены в программу

Диагностические обследования для раннего выявления новообразований можно пройти при наличии электронного направления от семейного или лечащего врача, или по достижении соответствующего возраста. Ранняя диагностика охватывает шесть основных исследований:

  • маммография (от 40 лет)
  • гистероскопия (от 50 лет)
  • эзофагогастродуоденоскопия (от 50 лет)
  • колоноскопия (от 40 лет)
  • цистоскопия (от 50 лет)
  • Бронхоскопия (от 50 лет)

Что включено в бесплатный пакет услуг

Украинцы, у которых есть подозрение на онкологическое заболевание, имеют право бесплатно получить такие услуги в больницах:

  • консультация врача перед исследованием
  • проведение диагностики
  • анестезиологическое обеспечение (при необходимости)
  • забор биоматериала для гистологического исследования (при необходимости)
  • предоставление результатов на пленке или цифровом носителе (по желанию пациента)
  • направление на специализированную помощь, если это нужно

Найти медицинское учреждение, в котором можно пройти диагностическое обследование, можно на карте дашборда НСЗУ или обратившись в контакт-центр НСЗУ по номеру: 16-77.

Если внутренне перемещенному лицу отказывают в предоставлении услуги, которая покрывается Программой медицинских гарантий, требуют оплату или благотворительный взнос, это нарушение прав пациента и условий договора НСЗУ с медицинским учреждением. В такой ситуации следует обратиться с жалобой в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или через сайт НСЗУ.

Ранее РБК-Украина писало, что война способна наносить вред окружающей среде, что отрицательно сказывается на здоровье и качестве жизни людей. В процессе взрывов, пожаров или расчистки завалов в атмосферу могут попадать опасные для человека вещества.

Также мы писали, что онколог в интервью РБК-Украина рассказал о деталях государственных программ профилактики, скрининга и ранней диагностики рака, а также, как ими воспользоваться.

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