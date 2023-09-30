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Лікування інсульту та інфаркту в Україні: МОЗ нагадав, які послуги безкоштовні

Україна, Субота 30 вересня 2023 01:55
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Лікування інсульту та інфаркту в Україні: МОЗ нагадав, які послуги безкоштовні Фото: МОЗ повідомило, що лікування інсульту та інфаркту в Україні безкоштовне (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Лікування хворих на інсульт чи інфаркт на території України повністю безкоштовне. В Міністерстві охорони здоров'я назвали основні послуги, якими можуть скористатись громадяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров’я України.

“В умовах війни, постійного стресу й напруження ризики розвитку серцево-судинних захворювань вищі, ніж будь-коли. Це ті захворювання, які розвиваються непомітно і з часом можуть призводити до інсультів та інфарктів. Тому важливо не відкладати своє здоров’я на потім", - заявила голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак.

За її словами, профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних захворювань, зокрема гострого мозкового інсульту та гострого інфаркту міокарда є пріоритетними напрямами у Програмі медичних гарантій.

    Медична допомога при інсульті та при інфаркті безоплатна:

    • при доставленні бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
    • при самозверненні у невідкладному стані;
    • при переведенні з іншої лікарні.

    У медичних закладах пацієнт має можливість безоплатно отримати увесь необхідний перелік допомоги. Доплачувати за ліки, обстеження - не потрібно. Вартість лікування закладу оплачує НСЗУ.

    У медзакладі пацієнту з інфарктом чи інсультом надаються безоплатно наступні послуги:

    • діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, лабораторні дослідження);
    • проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті);
    • цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;
    • медична реабілітація в гострому періоді;
    • лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;
    • ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти);
    • харчування в стаціонарних умовах.

    Крім того, у сімейного лікаря можна отримати електронний рецепт на “Доступні ліки".

    На сьогодні в програмі 232 торгові назви лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань та первинної та вторинної профілактики інфарктів та інсультів. Ці ліки можна отримати безоплатно або з частковою доплатою.

    Нагадаємо, нещодавно НСЗУ внесла зміни в реєстрі ліків, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення "Доступні ліки".

    Раніше ми пояснювали, які ліки в Україні продаються за електронним рецептом.

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