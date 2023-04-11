Лікування безкоштовне. Киянам нагадали, за що у лікарні не треба платити

За її словами, попри те, що в департаменті реагують на кожну скаргу, на жаль, вони продовжують надходити.

"Вочевидь, неможливо проконтролювати дії кожного медика. Тим більш, що далеко не всі пацієнти мають час та бажання відстоювати свої права, і не повідомляють про неправомірні дії медиків. Проте я переконана, що пацієнт не повинен сплачувати за себе вдруге, адже лікарня в будь-якому випадку отримує кошти від Національної служби здоров’я", - розповіла вона.

Вона додала, що багато порушень, про які йдеться наразі, фіксуються не у стаціонарах, а саме в консультативно-діагностичних центрах (КДЦ).

"Важливо розуміти, що за направленням, виписаним терапевтом, сімейним лікарем або вузьким спеціалістом, можна на безоплатній основі здати аналізи, зробити МРТ, КТ, УЗД, мамографію, денситометрію та низку інших обстежень у КДЦ та будь-якому іншому муніципальному медзакладі, що має договір із НСЗУ на надання необхідної послуги", - перелічила Гінзбург.

Крім того, як зазначила директор, така сама ситуація з операціями.

"А коли йдеться, наприклад, про ендопротезування, заміну кришталика, кохлеарну імплантацію, то безкоштовними є і витратні матеріали, адже вони закуповуються за рахунок бюджету Києва", - пояснила вона.