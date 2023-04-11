Лечение бесплатно. Киевлянам напомнили, за что в больнице не надо платить

По ее словам, несмотря на то, что в департаменте реагируют на каждую жалобу, к сожалению, они продолжают поступать.

"Очевидно, невозможно проконтролировать действия каждого медика. Тем более, что далеко не у всех пациентов есть время и желание отстаивать свои права, и не сообщают о неправомерных действиях медиков. Однако я убеждена, что пациент не должен платить за себя второй раз, ведь больница в любом случае получает средства от Национальной службы здоровья", - рассказала она.

Она добавила, что многие нарушения, о которых идет речь, фиксируются не в стационарах, а именно в консультативно-диагностических центрах (КДЦ).

"Важно понимать, что по направлению, выписанному терапевтом, семейным врачом или узким специалистом, можно на безвозмездной основе сдать анализы, сделать МРТ, КТ, УЗИ, маммографию, денситометрию и ряд других обследований в КДЦ и любом другом муниципальном медучреждении, у которого есть договор с НСЗУ на предоставление необходимой услуги", - перечислила Гинзбург.

Кроме того, как отметила директор, такая же ситуация с операциями.

"А когда речь идет, например, об эндопротезировании, замене хрусталика, кохлеарной имплантации, то бесплатны и расходные материалы, ведь они закупаются за счет бюджета Киева", - пояснила она.