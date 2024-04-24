ua en ru
Ср, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ліків немає, лише вакцина. Українцям нагадали про одну з найзаразніших хвороб

Україна, Середа 24 квітня 2024 12:20
UA EN RU
Ліків немає, лише вакцина. Українцям нагадали про одну з найзаразніших хвороб Фото: українцям нагадали про важливість вакцинації від кору (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кір є одним з найзаразніших інфекційних захворювань. Ліків проти цієї хвороби немає, а єдиний захист - це вакцинація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я у Facebook.

Як зазначають у МОЗ, 9 з 10 невакцинованих людей ризикують захворіти на кір після контакту із хворим. Ліків проти кору не існує, а єдиним захистом є щеплення.

Кір супроводжується ускладненнями, серед яких запалення легенів (пневмонія), вушна інфекція (отит), запалення мозку (енцефаліт), інші серйозні ускладнення, а також інвалідність та смерть.

У 2023 році на кір в Україні захворіло ушестеро більше людей (65 захворілих), ніж у 2022. А з початку 2024 року - вже 23 зареєстровані випадки кору.

Головна причина спалахів кору - це зменшення об'ємів вакцинації. Наприклад, у 2023 році в Україні щепленнями проти кору, паротиту та краснухи (КПК) охоплено 92,4% однорічних дітей та 87,3% шестирічних. За рекомендаціями ВООЗ, для колективного імунітету рівень охоплення вакцинації має становити не менше ніж 95%.

Востаннє спалах кору був зафіксований в Україні у 2017-2019 роках. Тоді внаслідок хвороби померла 41 людина, з яких 25 дітей.

У МОЗ нагадують, що кожна дитина має отримати дві дози вакцини - у 12 місяців та у шість років. Щеплення є безкоштовними.

Спалахи хвороб в Україні

ВООЗ офіційно скасувала пандемію коронавірусу у світі у травні 2023 року. В Україні також скасували обмеження та карантин.

Детальніше про те, чи сформувався в українців "колективний імунітет" від коронавірусу та чому з початком повномасштабної війни COVID "закінчився" - читайте інтерв'ю РБК-Україна з головним санітарним лікарем України.

Нагадаємо, також МОЗ попередило про збільшення кількості хворих на кашлюк. Ця хвороба також є небезпечною та дуже заразною, особливо для дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Мінус тисячі кубометрів палива. У Смоленській області атаковані дві нафтобази, - джерела
Мінус тисячі кубометрів палива. У Смоленській області атаковані дві нафтобази, - джерела
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме