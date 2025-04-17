Ліків немає, але профілактика працює: що жінкам варто знати про ВПЛ

Вірус папіломи людини - один із найпоширеніших у світі, і він може призвести до раку. Вчасна вакцинація та регулярні обстеження допоможуть вберегти здоров’я.
Докладніше про те, вірус папіломи людини та способи захисту від нього, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Вірус папіломи людини (ВПЛ) надзвичайно поширений. Більшість людей інфікуються ним невдовзі після початку статевого життя. За даними лікарів Міністерства охорони здоров'я України, принаймні половина сексуально активних осіб у певний момент життя матиме ВПЛ.
Існують кілька способів передачі вірусу від людини до людини:
Примітно, що ВПЛ не потрапляє в організм з кров’ю, слиною або іншими біологічними рідинами. Він потрапляє до людини з клітинами шкіри або слизової оболонки носія.
Папіломавірус - це велика група, яка включає близько 100 різновидів вірусів. З них близько 80 штамів небезпечні для людини. Особливо онкогенні типи вірусу потрапляючи в організм, вбудовують свою ДНК в клітини слизових та шкіри. Запускаються механізми неконтрольованого поділу клітини, що і призводить до розвитку онкологічного захворювання.
Всі типи вірусу розподіляються по онкогенності (по здатності викликати рак) у такому порядку:
Найнебезпечнішими є 16 та 18 типи, які є причиною 70% випадків раку шийки матки. Проте усі онкогенні віруси сімейства мають відношення до розвитку цього захворювання.
Водночас 6 та 11 штами провокують розвиток доброякісних бородавок. Хоча вони не малігнізуються, бородавки та нарости локалізуються на статевих органах та приносять косметичний дискомфорт в області геніталій.
Папіломи відносять до доброякісних новоутворень, які часто залишаються такими назавжди. Вони можуть розвиватись на шкірі таких частин тіла:
Інакше кажучи, папіломи утворюються в будь-якому місці на тілі людини.
Високоонкогенні штами ВПЛ (в основному 16 і 18 типи) призводять до розвитку раку шийки матки, а середньоонкогенні типи вірусу (зазвичай 6 та 11) провокують розвиток кондилом на статевих органах.
Проте більшість інфікованих (близько 90%) одужують без медичного втручання протягом двох років, адже імунітет активно бореться з вірусом самостійно.
Однак варто знати, що стійкий імунітет від ВПЛ не формується, тому повторне зараження можливе як новими, так і тими самими штамами.
Є три варіанти діагностики:
Під час прийому лікар сам обере правильну тактику обстеження. Згідно міжнародних протоколів CDC, NCI, Mayo тощо, обстеження необхідно проходити кожні 3 роки, якщо у вас негативні результати.
У випадку інфікування - зазвичай щороку, проте це визначається індивідуально.
Ліків від ВПЛ ще не існує. Основа тактика в разі інфікування - спостереження.
При інфікуванні високоонкогенним типом ВПЛ може розвиватись дисплазія (передракові зміни шийки матки), а в разі запущення ситуації - рак шийки матки. Від інфікування до раку, за умови хорошого функціонування імунної системи - 15-20 років. В разі ослабленої імунної системи - до 5-10 років.
Тож, у разі виявлення передракових змін шийки матки - дисплазії - необхідне лікування, щоб не допустити до розвитку раку. Метод видалення новоутворення обирає лікар, спираючись на клінічну картину та результати додаткових аналізів.
Щоб знизити ризик інфікування вірусом папіломи людини потрібно:
Найбезпечніший спосіб профілактики - вакцинація від ВПЛ. В Україні наразі представлені кілька вакцин:
Для дітей від 9 до 14 років - необхідно 2 дози, а для старших від 15 і до 45 років - 3 дози.
Коли варто робити вакцинацію? В ідеалі - до початку статевого життя, але можливо й у дорослому віці, за умови лабораторного підтвердження відсутності вірусу відповідного штаму в організмі.
При підготовці публікації використовувалась інформація Міністерства охорони здоров'я України, Medialt clinic, Центр громадського здоров'я України.
Зауважимо, раніше ми писали, що у Києві дівчат безкоштовно щеплюють від вірусу папіломи людини. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
РБК-Україна також повідомляло про чотири "червоні прапорці", які можуть бути ознаками раку шийки матки.
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