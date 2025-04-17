Ліків немає, але профілактика працює: що жінкам варто знати про ВПЛ

Вірус папіломи людини (ВПЛ) надзвичайно поширений. Більшість людей інфікуються ним невдовзі після початку статевого життя. За даними лікарів Міністерства охорони здоров'я України, принаймні половина сексуально активних осіб у певний момент життя матиме ВПЛ.

Як вірус потрапляє в організм людини

Існують кілька способів передачі вірусу від людини до людини:

Контактно-побутовий - інфікування відбувається при контакті руками або користуванні спільними речами. Таким способом найчастіше передаються бородавки та кондиломи.

Статевий - зараження відбувається безпосередньо при контакті, або від близького контакту “шкіра до шкіри”. Статевий акт не є обов'язковою умовою передачі вірусу. Таким шляхом передаються найагресивніші типи ВПЛ.

Від матері до дитини. Під час пологів дитина проходить по родових шляхах, де може інфікуватися. Хвороба проявляє себе в перші роки. Папіломи можуть утворюватись на слизових ротової порожнини та шкіри.

Примітно, що ВПЛ не потрапляє в організм з кров’ю, слиною або іншими біологічними рідинами. Він потрапляє до людини з клітинами шкіри або слизової оболонки носія.

Які бувають віруси папіломи людини

Папіломавірус - це велика група, яка включає близько 100 різновидів вірусів. З них близько 80 штамів небезпечні для людини. Особливо онкогенні типи вірусу потрапляючи в організм, вбудовують свою ДНК в клітини слизових та шкіри. Запускаються механізми неконтрольованого поділу клітини, що і призводить до розвитку онкологічного захворювання.

Всі типи вірусу розподіляються по онкогенності (по здатності викликати рак) у такому порядку:

до неонкогенних відносять 1, 2, 3, 5 типи;

до середньоонкогенних відносять 6, 11, 42, 43, 44 типи;

до високоонкогенних відносять 31, 18, 16, 51, 39, 45, 59, 33, 58, 35, 52, 56, 68.

Найнебезпечнішими є 16 та 18 типи, які є причиною 70% випадків раку шийки матки. Проте усі онкогенні віруси сімейства мають відношення до розвитку цього захворювання.

Водночас 6 та 11 штами провокують розвиток доброякісних бородавок. Хоча вони не малігнізуються, бородавки та нарости локалізуються на статевих органах та приносять косметичний дискомфорт в області геніталій.

Де можуть утворюватись папіломи при ВПЛ

Папіломи відносять до доброякісних новоутворень, які часто залишаються такими назавжди. Вони можуть розвиватись на шкірі таких частин тіла:

на шиї;

під грудьми;

на обличчі;

на животі;

на зовнішніх статевих органах;

під пахвами;

в ротовій порожнині;

на слизових внутрішніх органів.

Інакше кажучи, папіломи утворюються в будь-якому місці на тілі людини.

Чи дійсно вірус папіломи людини небезпечний

Високоонкогенні штами ВПЛ (в основному 16 і 18 типи) призводять до розвитку раку шийки матки, а середньоонкогенні типи вірусу (зазвичай 6 та 11) провокують розвиток кондилом на статевих органах.

Проте більшість інфікованих (близько 90%) одужують без медичного втручання протягом двох років, адже імунітет активно бореться з вірусом самостійно.

Однак варто знати, що стійкий імунітет від ВПЛ не формується, тому повторне зараження можливе як новими, так і тими самими штамами.

Як діагностується ВПЛ

Є три варіанти діагностики:

ПАП-тест методом рідинної цитології;

Кольпоскопія;

Аналіз на ВПЛ високого онкогенного ризику.

Під час прийому лікар сам обере правильну тактику обстеження. Згідно міжнародних протоколів CDC, NCI, Mayo тощо, обстеження необхідно проходити кожні 3 роки, якщо у вас негативні результати.

У випадку інфікування - зазвичай щороку, проте це визначається індивідуально.

Яке призначається лікування при ВПЛ

Ліків від ВПЛ ще не існує. Основа тактика в разі інфікування - спостереження.

При інфікуванні високоонкогенним типом ВПЛ може розвиватись дисплазія (передракові зміни шийки матки), а в разі запущення ситуації - рак шийки матки. Від інфікування до раку, за умови хорошого функціонування імунної системи - 15-20 років. В разі ослабленої імунної системи - до 5-10 років.

Тож, у разі виявлення передракових змін шийки матки - дисплазії - необхідне лікування, щоб не допустити до розвитку раку. Метод видалення новоутворення обирає лікар, спираючись на клінічну картину та результати додаткових аналізів.

Чи існує профілактика ВПЛ

Щоб знизити ризик інфікування вірусом папіломи людини потрібно:

по можливості не змінювати статевих партнерів;

не відвідувати загальні бані та басейни;

підтримувати здоров’я всього організму.

Найбезпечніший спосіб профілактики - вакцинація від ВПЛ. В Україні наразі представлені кілька вакцин:

двовалентна (захищає від ВПЛ типів 16, 18, на які припадає до 70% раку шийки матки);

чотиривалентна (від типів 6, 11, 16 і 18);

дев’ятивалентна (від типів 6, 11, 16 і 18, 31, 33, 45, 52 і 58).

Для дітей від 9 до 14 років - необхідно 2 дози, а для старших від 15 і до 45 років - 3 дози.

Коли варто робити вакцинацію? В ідеалі - до початку статевого життя, але можливо й у дорослому віці, за умови лабораторного підтвердження відсутності вірусу відповідного штаму в організмі.