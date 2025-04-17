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Лекарства нет, но профилактика работает: что женщинам стоит знать о ВПЧ

Фото: существует надежная профилактика от вируса папилломы человека (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Вирус папилломы человека - один из самых распространенных в мире, и он может привести к раку. Своевременная вакцинация и регулярные обследования помогут уберечь здоровье.

Подробнее о том, вирус папилломы человека и способах защиты от него, можно узнать, - в материале РБК-Украина.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) чрезвычайно распространен. Большинство людей инфицируются им вскоре после начала половой жизни. По данным врачей Министерства здравоохранения Украины, по крайней мере половина сексуально активных лиц в определенный момент жизни будет иметь ВПЧ.

Как вирус попадает в организм человека

Существуют несколько способов передачи вируса от человека к человеку:

  • Контактно-бытовой - инфицирование происходит при контакте руками или пользовании общими вещами. Таким способом чаще всего передаются бородавки и кондиломы.
  • Половой - заражение происходит непосредственно при контакте, или от близкого контакта "кожа к коже". Половой акт не является обязательным условием передачи вируса. Таким путем передаются самые агрессивные типы ВПЧ.
  • От матери к ребенку. Во время родов ребенок проходит по родовым путям, где может инфицироваться. Болезнь проявляет себя в первые годы. Папилломы могут образовываться на слизистых ротовой полости и кожи.

Примечательно, что ВПЧ не попадает в организм с кровью, слюной или другими биологическими жидкостями. Он попадает к человеку с клетками кожи или слизистой оболочки носителя.

Какие бывают вирусы папилломы человека

Папилломавирус - это большая группа, которая включает около 100 разновидностей вирусов. Из них около 80 штаммов опасны для человека. Особенно онкогенные типы вируса попадая в организм, встраивают свою ДНК в клетки слизистых и кожи. Запускаются механизмы неконтролируемого деления клетки, что и приводит к развитию онкологического заболевания.

Все типы вируса распределяются по онкогенности (по способности вызывать рак) в таком порядке:

  • к неонкогенным относят 1, 2, 3, 5 типы;
  • к среднеонкогенным относят 6, 11, 42, 43, 44 типы;
  • к высокоонкогенным относят 31, 18, 16, 51, 39, 45, 59, 33, 58, 35, 52, 56, 68.

Самыми опасными являются 16 и 18 типы, которые являются причиной 70% случаев рака шейки матки. Однако все онкогенные вирусы семейства имеют отношение к развитию этого заболевания.

В то же время 6 и 11 штаммы провоцируют развитие доброкачественных бородавок. Хотя они не малигнизируются, бородавки и наросты локализуются на половых органах и приносят косметический дискомфорт в области гениталий.

Где могут образовываться папилломы при ВПЧ

Папилломы относят к доброкачественным новообразованиям, которые часто остаются таковыми навсегда. Они могут развиваться на коже таких частей тела:

  • на шее;
  • под грудью;
  • на лице;
  • на животе;
  • на наружных половых органах;
  • под мышками;
  • в ротовой полости;
  • на слизистых внутренних органов.

Иначе говоря, папилломы образуются в любом месте на теле человека.

Действительно ли вирус папилломы человека опасен

Высокоонкогенные штаммы ВПЧ (в основном 16 и 18 типы) приводят к развитию рака шейки матки, а среднеонкогенные типы вируса (обычно 6 и 11) провоцируют развитие кондилом на половых органах.

Однако большинство инфицированных (около 90%) выздоравливают без медицинского вмешательства в течение двух лет, ведь иммунитет активно борется с вирусом самостоятельно.

Однако стоит знать, что стойкий иммунитет от ВПЧ не формируется, поэтому повторное заражение возможно как новыми, так и теми же штаммами.

Как диагностируется ВПЧ

Есть три варианта диагностики:

  • ПАП-тест методом жидкостной цитологии;
  • Кольпоскопия;
  • Анализ на ВПЧ высокого онкогенного риска.

Во время приема врач сам выберет правильную тактику обследования. Согласно международным протоколам CDC, NCI, Mayo и т.д., обследование необходимо проходить каждые 3 года, если у вас отрицательные результаты.

В случае инфицирования - обычно ежегодно, однако это определяется индивидуально.

Какое назначается лечение при ВПЧ

Лекарств от ВПЧ еще не существует. Основа тактика в случае инфицирования - наблюдение.

При инфицировании высокоонкогенным типом ВПЧ может развиваться дисплазия (предраковые изменения шейки матки), а в случае запущенной ситуации - рак шейки матки. От инфицирования до рака, при условии хорошего функционирования иммунной системы - 15-20 лет. В случае ослабленной иммунной системы - до 5-10 лет.

Поэтому, в случае выявления предраковых изменений шейки матки - дисплазии - необходимо лечение, чтобы не допустить развития рака. Метод удаления новообразования выбирает врач, опираясь на клиническую картину и результаты дополнительных анализов.

Существует ли профилактика ВПЧ

Чтобы снизить риск инфицирования вирусом папилломы человека нужно:

  • по возможности не менять половых партнеров;
  • не посещать общие бани и бассейны;
  • поддерживать здоровье всего организма.

Самый безопасный способ профилактики - вакцинация от ВПЧ. В Украине сейчас представлены несколько вакцин:

  • двухвалентная (защищает от ВПЧ типов 16, 18, на которые приходится до 70% рака шейки матки);
  • четырехвалентная (от типов 6, 11, 16 и 18);
  • девятивалентная (от типов 6, 11, 16 и 18, 31, 33, 45, 52 и 58).

Для детей от 9 до 14 лет - необходимо 2 дозы, а для старших от 15 и до 45 лет - 3 дозы.

Когда стоит делать вакцинацию? В идеале - до начала половой жизни, но возможно и во взрослом возрасте, при условии лабораторного подтверждения отсутствия вируса соответствующего штамма в организме.

При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения Украины, Medialt clinic, Центр общественного здоровья Украины.

Заметим, ранее мы писали, что в Киеве девушек бесплатно прививают от вируса папилломы человека. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

РБК-Украина также сообщало о четырех "красных флажках", которые могут быть признаками рака шейки матки.

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