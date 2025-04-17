Лекарства нет, но профилактика работает: что женщинам стоит знать о ВПЧ

Вирус папилломы человека - один из самых распространенных в мире, и он может привести к раку. Своевременная вакцинация и регулярные обследования помогут уберечь здоровье.
Подробнее о том, вирус папилломы человека и способах защиты от него, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Вирус папилломы человека (ВПЧ) чрезвычайно распространен. Большинство людей инфицируются им вскоре после начала половой жизни. По данным врачей Министерства здравоохранения Украины, по крайней мере половина сексуально активных лиц в определенный момент жизни будет иметь ВПЧ.
Существуют несколько способов передачи вируса от человека к человеку:
Примечательно, что ВПЧ не попадает в организм с кровью, слюной или другими биологическими жидкостями. Он попадает к человеку с клетками кожи или слизистой оболочки носителя.
Папилломавирус - это большая группа, которая включает около 100 разновидностей вирусов. Из них около 80 штаммов опасны для человека. Особенно онкогенные типы вируса попадая в организм, встраивают свою ДНК в клетки слизистых и кожи. Запускаются механизмы неконтролируемого деления клетки, что и приводит к развитию онкологического заболевания.
Все типы вируса распределяются по онкогенности (по способности вызывать рак) в таком порядке:
Самыми опасными являются 16 и 18 типы, которые являются причиной 70% случаев рака шейки матки. Однако все онкогенные вирусы семейства имеют отношение к развитию этого заболевания.
В то же время 6 и 11 штаммы провоцируют развитие доброкачественных бородавок. Хотя они не малигнизируются, бородавки и наросты локализуются на половых органах и приносят косметический дискомфорт в области гениталий.
Папилломы относят к доброкачественным новообразованиям, которые часто остаются таковыми навсегда. Они могут развиваться на коже таких частей тела:
Иначе говоря, папилломы образуются в любом месте на теле человека.
Высокоонкогенные штаммы ВПЧ (в основном 16 и 18 типы) приводят к развитию рака шейки матки, а среднеонкогенные типы вируса (обычно 6 и 11) провоцируют развитие кондилом на половых органах.
Однако большинство инфицированных (около 90%) выздоравливают без медицинского вмешательства в течение двух лет, ведь иммунитет активно борется с вирусом самостоятельно.
Однако стоит знать, что стойкий иммунитет от ВПЧ не формируется, поэтому повторное заражение возможно как новыми, так и теми же штаммами.
Есть три варианта диагностики:
Во время приема врач сам выберет правильную тактику обследования. Согласно международным протоколам CDC, NCI, Mayo и т.д., обследование необходимо проходить каждые 3 года, если у вас отрицательные результаты.
В случае инфицирования - обычно ежегодно, однако это определяется индивидуально.
Лекарств от ВПЧ еще не существует. Основа тактика в случае инфицирования - наблюдение.
При инфицировании высокоонкогенным типом ВПЧ может развиваться дисплазия (предраковые изменения шейки матки), а в случае запущенной ситуации - рак шейки матки. От инфицирования до рака, при условии хорошего функционирования иммунной системы - 15-20 лет. В случае ослабленной иммунной системы - до 5-10 лет.
Поэтому, в случае выявления предраковых изменений шейки матки - дисплазии - необходимо лечение, чтобы не допустить развития рака. Метод удаления новообразования выбирает врач, опираясь на клиническую картину и результаты дополнительных анализов.
Чтобы снизить риск инфицирования вирусом папилломы человека нужно:
Самый безопасный способ профилактики - вакцинация от ВПЧ. В Украине сейчас представлены несколько вакцин:
Для детей от 9 до 14 лет - необходимо 2 дозы, а для старших от 15 и до 45 лет - 3 дозы.
Когда стоит делать вакцинацию? В идеале - до начала половой жизни, но возможно и во взрослом возрасте, при условии лабораторного подтверждения отсутствия вируса соответствующего штамма в организме.
При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения Украины, Medialt clinic, Центр общественного здоровья Украины.
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