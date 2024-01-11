До лікаря без військового квитка не можна? Українцям пояснили, як є насправді

Російські пропогандисти поширюють тезу, що нібито в Україні до лікаря не можна потрапити без військового квитка. Насправді це фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).
Суть фейку
В одній з лікарень Києва нібито вивісили оголошення про те, що згідно з постановою Кабміну №147 від 26 грудня 2023 року з 1 січня 2024 року реєстратура не видає талони до лікаря без військового квитка.
"Фотографію такого оголошення поширюють російські Telegram-канали", - зазначають в Центрі.
Як насправді?
Постанови Кабміну, на яку посилаються пропагандисти, не існує.
Також у дописах не уточнюють, в якій саме лікарні зробили фото "оголошення", що може свідчити про постановку.
"До того ж, не всі чоловіки є військовозобовʼязаними. Тому вимога для всіх мати військовий квиток - абсолютно нелогічна", - пояснюють у Spravdi.
Російські пропагандисти не вперше поширюють фейки про мобілізацію в Україні. Раніше РосЗМІ поширювала наративи про те, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізувати жінок, зокрема це стосується жінок до 60 років. Ще одним фейком була нібито "мобілізація сотень вагітних" до лав ЗСУ.
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