До лікаря без військового квитка не можна? Українцям пояснили, як є насправді

Суть фейку

В одній з лікарень Києва нібито вивісили оголошення про те, що згідно з постановою Кабміну №147 від 26 грудня 2023 року з 1 січня 2024 року реєстратура не видає талони до лікаря без військового квитка.

"Фотографію такого оголошення поширюють російські Telegram-канали", - зазначають в Центрі.

Як насправді?

Постанови Кабміну, на яку посилаються пропагандисти, не існує.

Також у дописах не уточнюють, в якій саме лікарні зробили фото "оголошення", що може свідчити про постановку.

"До того ж, не всі чоловіки є військовозобовʼязаними. Тому вимога для всіх мати військовий квиток - абсолютно нелогічна", - пояснюють у Spravdi.

Фейки про мобілізацію в Україні

Російські пропагандисти не вперше поширюють фейки про мобілізацію в Україні. Раніше РосЗМІ поширювала наративи про те, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізувати жінок, зокрема це стосується жінок до 60 років. Ще одним фейком була нібито "мобілізація сотень вагітних" до лав ЗСУ.