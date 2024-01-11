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До лікаря без військового квитка не можна? Українцям пояснили, як є насправді

Фото: в РФ вигадали новий фейк, що стосується мобілізації в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські пропогандисти поширюють тезу, що нібито в Україні до лікаря не можна потрапити без військового квитка. Насправді це фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Суть фейку

В одній з лікарень Києва нібито вивісили оголошення про те, що згідно з постановою Кабміну №147 від 26 грудня 2023 року з 1 січня 2024 року реєстратура не видає талони до лікаря без військового квитка.

"Фотографію такого оголошення поширюють російські Telegram-канали", - зазначають в Центрі.

Як насправді?

Постанови Кабміну, на яку посилаються пропагандисти, не існує. 

Також у дописах не уточнюють, в якій саме лікарні зробили фото "оголошення", що може свідчити про постановку.

"До того ж, не всі чоловіки є військовозобовʼязаними. Тому вимога для всіх мати військовий квиток - абсолютно нелогічна", - пояснюють у Spravdi.

Фейки про мобілізацію в Україні

Російські пропагандисти не вперше поширюють фейки про мобілізацію в Україні. Раніше РосЗМІ поширювала наративи про те, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізувати жінок, зокрема це стосується жінок до 60 років. Ще одним фейком була нібито "мобілізація сотень вагітних" до лав ЗСУ.

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Мобілізація в Україні