Лікарняний по догляду за дитиною: на який строк, та як можна оформити

Необхідність догляду за хворою дитиною є одним із видів страхових випадків. У застрахованої особи, якій видано листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною, виникає право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування.
Про те, як оформити лікарняний по догляду за дитиною - читайте у матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", сайт Кабміну.
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Згідно із законом, листок непрацездатності реєструють на працюючу особу, яка доглядала за хворою дитиною, тобто:
Батько дитини може отримати лікарняний на загальних підставах, якщо доглядав за хворою дитиною, або в разі хвороби матері, яка перебуває в медзакладі під час відпустки. Для цього необхідно надати довідку про її перебування в лікарні через хворобу або пологи.
Бабуся дитини може отримати лікарняний, якщо вона працює і не перебуває у відпустці. Якщо бабуся є непрацюючим пенсіонером, вона не має права на лікарняний по догляду за дитиною, і записи робляться тільки в медичну документацію дитини.
Цього року оплата лікарняного по догляду за дитиною здійснюється відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Варто зауважити, оплата лікарняного в перші 5 днів відбувається коштом роботодавця. А з 6-го дня - коштом Фонду соціального страхування України
Відсоток лікарняних:
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