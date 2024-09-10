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Лікарняний по догляду за дитиною: на який строк, та як можна оформити

Ілюстративне фото: українцям розповіли, як оформити лікарняний на дитину (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Необхідність догляду за хворою дитиною є одним із видів страхових випадків. У застрахованої особи, якій видано листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною, виникає право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Про те, як оформити лікарняний по догляду за дитиною - читайте у матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", сайт Кабміну.

Зміст

Хто може оформити лікарняний

Згідно із законом, листок непрацездатності реєструють на працюючу особу, яка доглядала за хворою дитиною, тобто:

  • матері,
  • батькy,
  • ocобі, що їх заміняє,
  • іншомy членові сім’ї,
  • опікyнy чи піклyвальникy, який фактично доглядав за хвоpoю дитиною.

Батько дитини може отримати лікарняний на загальних підставах, якщо доглядав за хворою дитиною, або в разі хвороби матері, яка перебуває в медзакладі під час відпустки. Для цього необхідно надати довідку про її перебування в лікарні через хворобу або пологи.

Бабуся дитини може отримати лікарняний, якщо вона працює і не перебуває у відпустці. Якщо бабуся є непрацюючим пенсіонером, вона не має права на лікарняний по догляду за дитиною, і записи робляться тільки в медичну документацію дитини.

Строки, на які може бути виписаний лікарняний

Отримати лікарняний можна: 

  • в амбулаторній службі за місцем проживання або реєстрації дитини;
  • у стаціонарі, якщо дитина перебуває на лікуванні. 

Тривалість лікарняного по догляду за дитиною: 

  • до 14 календарних днів - на догляд за хворою дитиною віком до 14 років;
  • до 70 календарних днів - на догляд за хворою дитиною-інвалідом;
  • до 140 календарних днів - на догляд за двома і більше хворими дітьми до 14 років одночасно.

Як оплачується лікарняний по догляду за дитиною 2024

Цього року оплата лікарняного по догляду за дитиною здійснюється відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Варто зауважити, оплата лікарняного в перші 5 днів відбувається коштом роботодавця. А з 6-го дня - коштом Фонду соціального страхування України

Відсоток лікарняних: 

  • 100% середньої заробітної плати - для працівників, які мають страховий стаж понад 8 років;
  • 70% середньої заробітної плати - для працівників, які мають страховий стаж понад 5-8 років; 
  • 60% середньої заробітної плати - для працівників, які мають страховий стаж понад 3-5 років; 
  • 50% середньої заробітної плати - для працівників, які мають страховий стаж до 3 років;
  • 100% середньої заробітної плати - для працівників, які доглядають за дитиною-інвалідом.

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