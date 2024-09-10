Лікарняний по догляду за дитиною: на який строк, та як можна оформити

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Хто може оформити лікарняний

Згідно із законом, листок непрацездатності реєструють на працюючу особу, яка доглядала за хворою дитиною, тобто:

матері,

батькy,

ocобі, що їх заміняє,

іншомy членові сім’ї,

опікyнy чи піклyвальникy, який фактично доглядав за хвоpoю дитиною.

Батько дитини може отримати лікарняний на загальних підставах, якщо доглядав за хворою дитиною, або в разі хвороби матері, яка перебуває в медзакладі під час відпустки. Для цього необхідно надати довідку про її перебування в лікарні через хворобу або пологи.

Бабуся дитини може отримати лікарняний, якщо вона працює і не перебуває у відпустці. Якщо бабуся є непрацюючим пенсіонером, вона не має права на лікарняний по догляду за дитиною, і записи робляться тільки в медичну документацію дитини.

Строки, на які може бути виписаний лікарняний

Отримати лікарняний можна:

в амбулаторній службі за місцем проживання або реєстрації дитини;

у стаціонарі, якщо дитина перебуває на лікуванні.

Тривалість лікарняного по догляду за дитиною:

до 14 календарних днів - на догляд за хворою дитиною віком до 14 років;

до 70 календарних днів - на догляд за хворою дитиною-інвалідом;

до 140 календарних днів - на догляд за двома і більше хворими дітьми до 14 років одночасно.

Як оплачується лікарняний по догляду за дитиною 2024

Цього року оплата лікарняного по догляду за дитиною здійснюється відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Варто зауважити, оплата лікарняного в перші 5 днів відбувається коштом роботодавця. А з 6-го дня - коштом Фонду соціального страхування України

Відсоток лікарняних: