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Больничный по уходу за ребенком: на какой срок и как можно оформить

Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как оформить больничный на ребенка (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Необходимость ухода за больным ребенком является одним из видов страховых случаев. У застрахованного лица, которому выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком, возникает право на материальное обеспечение за счет средств Фонда социального страхования.

О том, как оформить больничный по уходу за ребенком – читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", сайт Кабмина.

Содержание

Кто может оформить больничный

Согласно закону, листок нетрудоспособности регистрируют на работающее лицо, которое ухаживало за больным ребенком, т.е.

  • матери,
  • отец,
  • заменяющие их лица,
  • другому члену семьи,
  • попечитель или попечитель, который фактически ухаживал за больным ребенком.

Отец ребенка может получить больничный на общих основаниях, если ухаживал за больным ребенком, или в случае болезни матери, находящейся в медучреждении во время отпуска. Для этого необходимо предоставить справку о ее нахождении в больнице по болезни или родам.

Бабушка ребенка может получить больничный, если он работает и не находится в отпуске. Если бабушка является неработающим пенсионером, она не имеет права на больничный по уходу за ребенком и записи делаются только в медицинскую документацию ребенка.

Сроки, на которые может быть выписан больничный

Получить больничный можно:

  • в амбулаторной службе по месту жительства или регистрации ребенка;
  • в стационаре, если ребенок находится в лечении.

Продолжительность больничного по уходу за ребенком:

  • до 14 календарных дней - по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет;
  • до 70 календарных дней - по уходу за больным ребенком-инвалидом;
  • до 140 календарных дней – по уходу за двумя и более больными детьми до 14 лет одновременно.

Как оплачивается больничный по уходу за ребенком 2024

В этом году оплата больничного по уходу за ребенком осуществляется в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Стоит заметить, оплата больничного в первые 5 дней производится на средства работодателя. А с 6-го дня - на средства Фонда социального страхования Украины

Процент больничных:

  • 100% средней заработной платы – для работников, имеющих страховой стаж более 8 лет;
  • 70% средней заработной платы – для работников, имеющих страховой стаж более 5-8 лет;
  • 60% средней заработной платы – для работников, имеющих страховой стаж более 3-5 лет;
  • 50% средней заработной платы – для работников, имеющих страховой стаж до 3 лет;
  • 100% средней заработной платы - для работников, ухаживающих за ребенком-инвалидом.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину многие семьи были вынуждены вывозить своих детей за границу. Подробно о том, как пересечь границу с ребенком и какие документы для этого необходимы – читайте в материале РБК-Украина.

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ДетиБольничный