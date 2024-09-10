Больничный по уходу за ребенком: на какой срок и как можно оформить

Необходимость ухода за больным ребенком является одним из видов страховых случаев. У застрахованного лица, которому выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком, возникает право на материальное обеспечение за счет средств Фонда социального страхования.
О том, как оформить больничный по уходу за ребенком – читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", сайт Кабмина.
Содержание
Согласно закону, листок нетрудоспособности регистрируют на работающее лицо, которое ухаживало за больным ребенком, т.е.
Отец ребенка может получить больничный на общих основаниях, если ухаживал за больным ребенком, или в случае болезни матери, находящейся в медучреждении во время отпуска. Для этого необходимо предоставить справку о ее нахождении в больнице по болезни или родам.
Бабушка ребенка может получить больничный, если он работает и не находится в отпуске. Если бабушка является неработающим пенсионером, она не имеет права на больничный по уходу за ребенком и записи делаются только в медицинскую документацию ребенка.
В этом году оплата больничного по уходу за ребенком осуществляется в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Стоит заметить, оплата больничного в первые 5 дней производится на средства работодателя. А с 6-го дня - на средства Фонда социального страхования Украины
Процент больничных:
Ранее РБК-Украина рассказывала, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину многие семьи были вынуждены вывозить своих детей за границу. Подробно о том, как пересечь границу с ребенком и какие документы для этого необходимы – читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.