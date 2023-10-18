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Лікарні в Україні отримали понад 40 потужних генераторів для роботи у разі блекаутів

Україна, Середа 18 жовтня 2023 14:17
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Лікарні в Україні отримали понад 40 потужних генераторів для роботи у разі блекаутів Фото: лікарні отримали потужні генератори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До українських лікарень та медичних закладів освіти розподілено 42 генератори великої потужності (на 150-264 кВТ). Вони були закуплені у рамках співпраці зі Світовим банком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ).

Генератори розподілено до Дніпропетровської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької, Луганської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Полтавської, Сумської, Запорізької, Львівської, Київської, Черкаської областей та міста Києва.

Генератори живитимуть операційні, реанімації, кисневі станції та інше критично важливе обладнання, що особливо важливо в умовах постійних обстрілів та атак з боку російської армії на енергетичну систему України.

У МОЗ зазначили, що генератори доставляють відповідно до актуальних потреб кожної області. У рамках спільного проєкту МОЗ та Світового банку через міжнародну організацію Crown Agents до областей загалом буде розподілено 467 генераторів.

Можливі блекаути

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по об'єктах енергосистеми України у цей осінньо-зимовий період у 2023-24 роках у країні можливі відключення світла. Однак таке знеструмлення не буде тривалим.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.

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відключеня світла Мінстерство охорони здоров'я України
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