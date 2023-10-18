Больницы в Украине получили более 40 мощных генераторов для работы в случае блэкаутов

В украинские больницы и медицинские учебные заведения распределены 42 генератора большой мощности (на 150-264 кВт). Они были закуплены в рамках сотрудничества с Всемирным банком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины ( Минздрава ).

Генераторы распределены в Днепропетровскую, Одесскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Луганскую, Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Полтавскую, Сумскую, Запорожскую, Львовскую, Киевскую, Черкасскую области и города Киева.

Генераторы будут питать операционные, реанимации, кислородные станции и другое критически важное оборудование, особенно важно в условиях постоянных обстрелов и атак со стороны российской армии на энергетическую систему Украины.

В Минздраве отметили, что генераторы доставляются в соответствии с актуальными потребностями каждой области. В рамках совместного проекта Минздрава и Всемирного банка через международную организацию Crown Agents в области в целом будет распределено 467 генераторов.

Возможные блэкауты

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских кафиров по объектам энергосистемы Украины в этот осенне-зимний период в 2023-24 годах в стране возможны отключения света. Однако такое обесточивание не будет продолжительным.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.