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Больницы в Украине получили более 40 мощных генераторов для работы в случае блэкаутов

Украина, Среда 18 октября 2023 14:17
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Больницы в Украине получили более 40 мощных генераторов для работы в случае блэкаутов Фото: больницы получили мощные генераторы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В украинские больницы и медицинские учебные заведения распределены 42 генератора большой мощности (на 150-264 кВт). Они были закуплены в рамках сотрудничества с Всемирным банком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины (Минздрава).

Генераторы распределены в Днепропетровскую, Одесскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Луганскую, Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Полтавскую, Сумскую, Запорожскую, Львовскую, Киевскую, Черкасскую области и города Киева.

Генераторы будут питать операционные, реанимации, кислородные станции и другое критически важное оборудование, особенно важно в условиях постоянных обстрелов и атак со стороны российской армии на энергетическую систему Украины.

В Минздраве отметили, что генераторы доставляются в соответствии с актуальными потребностями каждой области. В рамках совместного проекта Минздрава и Всемирного банка через международную организацию Crown Agents в области в целом будет распределено 467 генераторов.

Возможные блэкауты

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских кафиров по объектам энергосистемы Украины в этот осенне-зимний период в 2023-24 годах в стране возможны отключения света. Однако такое обесточивание не будет продолжительным.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.

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відключеня світла Министерство здравоохранения Украины
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