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В лікарні померла одна з постраждалих через ракетний удар по Грозі

Харкsd, Четвер 12 жовтня 2023 09:35
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В лікарні померла одна з постраждалих через ракетний удар по Грозі Фото: в лікарні померла одна з постраждалих через ракетний удар по Грозі (t me prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Гурковська

В лікарні померла одна з поранених через ракетний удар по селу Гроза Харківської області 5 жовтня. Наразі росіяни вбили вже 56 мешканців села.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Вчора ввечері в реанімації померла 53-річна жінка", - розповів він.

За словами очільника ОВА, кількість загиблих внаслідок удару по с. Гроза збільшилась до 56 осіб.

Ракетний удар по Грозі

5 жовтня російські війська вдарили ракетою по кафе у селі Гроза Харківської області, де за офіційними даними мешкало 330 людей. На той момент там проходили поминки за військовослужбовцем ЗСУ, якого того дня перепоховали на місцевому цвинтарі.

Учора кількість загиблих зросла до 55 людей. Спочатку повідомлялося ще про 7 постраждалих. Крім того, СБУ викрила двох навідників "Іскандера", якою РФ обстріляла село. Ними виявилися два брати, які під час окупації села перейшли на бік ворога і разом із сім'ями перехали до РФ.

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