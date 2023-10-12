В больнице скончалась одна из пострадавших из-за ракетного удара по Грозе

В больнице скончалась одна из раненых из-за ракетного удара по селу Гроза Харьковской области 5 октября. В настоящее время россияне убили уже 56 жителей села.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Вчера вечером в реанимации скончалась 53-летняя женщина", - рассказал он.

По словам главы ОВА, количество погибших в результате удара по с. Гроза увеличилась до 56 человек.

Ракетный удар по Грозе

5 октября российские войска ударили ракетой по кафе в селе Гроза Харьковской области, где по официальным данным проживало 330 людей. В тот момент там проходили поминки по военнослужащему ВСУ, которого в тот день перезахоронили на местном кладбище.

Вчера количество погибших возросло до 55 человек. Изначально сообщалось еще о 7 пострадавших. Кроме того, СБУ разоблачила двух наводчиков "Искандера", которой РФ обстреляла село. Ими оказались два брата, которые во время оккупации села перешли на сторону врага и вместе с семьями перехали в РФ.