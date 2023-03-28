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У лікарні помер польський волонтер, який зазнав поранень на Донбасі

Фото: У лікарні помер польський волонтер, який зазнав поранень на Донбасі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Польський волонтер, який надавав гуманітарну допомогу в Україні, від отриманих поранень помер у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організацію Nehemiah Initiative.

"Марек (ім'я волонтера - ред.) їздив з допомогою в Україну з осені 2022 року. Він дуже серйозно ставився до цих подорожей і був причетний до підготовки, контактував з українською стороною та брав активну участь в них. Був в Ірпені, Фастові, Запоріжжі та Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

У четвер, 16 березня, волонтер потрапив під обстріл під час надання гуманітарної допомоги на маршруті Костянтинівка - Часів Яр. Попри миттєву евакуацію та найвищий професіоналізм українських медиків, які боролися за його життя, Марек помер у лікарні Києва.

Зазначається, що польський волонтер брав участь в спеціалізованих тренінгах від Американського фонду для добровольців, які відвідують прифронтові райони в Україні.

Раніше повідомлялось, що громадянин Польщі, який займався волонтерством в Україні, отримав поранення внаслідок обстрілу російських окупантів.

В боях за Україну загинув ще один громадянин Польщі. Це трапилось у п'ятницю, 24 березня.

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