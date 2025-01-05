Лікарні переповнені. У Китаї поширюється новий вірус

Лікарні в Китаї переповнені людьми на тлі зростання числа випадків нового вірусу HMPV. Є побоювання що він може стати причиною для нової епідемії, як COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.
Проте офіційний Пекін, як зазначає NDTV, наразі применшує масштаби захворюваності, видаючи це за "щорічне явище взимку".
Як зазначають журналісти,
Багато в чому цей вырус схожий на COVID-19. Деякі подібності в тому, що обидва уражують респіраторним шляхом і призводять до кашлю, лихоманки, закладеності, болю в горлі та задишки. Вони обидва поширюються через дихальні шляхи.
Як повідомлялося, ВООЗ вимагає від Китаю відкрити дані щодо COVID-19. Річ у тім, що поки що не вдалося визначити походження вірусу.
Нагадаємо, у липні минулого року в Україні було зафіксовано три випадки нового коронавірусу Omicron FLiRT.
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