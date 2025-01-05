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Лікарні переповнені. У Китаї поширюється новий вірус

Фото: у Китаї поширюється новий вірус, схожий на COVID-19 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Лікарні в Китаї переповнені людьми на тлі зростання числа випадків нового вірусу HMPV. Є побоювання що він може стати причиною для нової епідемії, як COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Проте офіційний Пекін, як зазначає NDTV, наразі применшує масштаби захворюваності, видаючи це за "щорічне явище взимку".

Як зазначають журналісти, 

COVID-19

Багато в чому цей вырус схожий на COVID-19. Деякі подібності в тому, що обидва уражують респіраторним шляхом і призводять до кашлю, лихоманки, закладеності, болю в горлі та задишки. Вони обидва поширюються через дихальні шляхи.

Як повідомлялося, ВООЗ вимагає від Китаю відкрити дані щодо COVID-19. Річ у тім, що поки що не вдалося визначити походження вірусу.

Нагадаємо, у липні минулого року в Україні було зафіксовано три випадки нового коронавірусу Omicron FLiRT.

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КитайCOVIDКоронавірусЕпідемія