Лікарні переповнені. У Китаї поширюється новий вірус

Як повідомлялося, ВООЗ вимагає від Китаю відкрити дані щодо COVID-19. Річ у тім, що поки що не вдалося визначити походження вірусу.

Нагадаємо, у липні минулого року в Україні було зафіксовано три випадки нового коронавірусу Omicron FLiRT.

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