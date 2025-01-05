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Больницы переполнены. В Китае распространяется новый вирус

Фото: в Китае распространяется новый вирус, похожий на COVID-19 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Больницы в Китае переполнены людьми на фоне роста числа случаев нового вируса HMPV. Есть опасения что он может стать причиной для новой эпидемии, как COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Однако официальный Пекин, как отмечает NDTV, пока преуменьшает масштабы заболеваемости, выдавая это за "ежегодное явление зимой".

Как отмечают журналисты,

COVID-19

Во многом этот вирус похож на COVID-19. Некоторые сходства в том, что оба поражают респираторным путем и приводят к кашлю, лихорадке, заложенности, боли в горле и одышке. Они оба распространяются через дыхательные пути.

Как сообщалось, ВОЗ требует от Китая открыть данные по COVID-19. Дело в том, что пока не удалось определить происхождение вируса.

Напомним, в июле прошлого года в Украине были зафиксированы три случая нового коронавируса Omicron FLiRT.

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