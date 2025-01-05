Больницы переполнены. В Китае распространяется новый вирус

Больницы в Китае переполнены людьми на фоне роста числа случаев нового вируса HMPV. Есть опасения что он может стать причиной для новой эпидемии, как COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.
Однако официальный Пекин, как отмечает NDTV, пока преуменьшает масштабы заболеваемости, выдавая это за "ежегодное явление зимой".
Как отмечают журналисты,
Во многом этот вирус похож на COVID-19. Некоторые сходства в том, что оба поражают респираторным путем и приводят к кашлю, лихорадке, заложенности, боли в горле и одышке. Они оба распространяются через дыхательные пути.
Как сообщалось, ВОЗ требует от Китая открыть данные по COVID-19. Дело в том, что пока не удалось определить происхождение вируса.
Напомним, в июле прошлого года в Украине были зафиксированы три случая нового коронавируса Omicron FLiRT.
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