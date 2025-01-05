Больницы переполнены. В Китае распространяется новый вирус

Как сообщалось, ВОЗ требует от Китая открыть данные по COVID-19. Дело в том, что пока не удалось определить происхождение вируса.

Напомним, в июле прошлого года в Украине были зафиксированы три случая нового коронавируса Omicron FLiRT.

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