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У лікарні Києва викрили оборудку на закупівлі медобладнання

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Київ, П'ятниця 03 лютого 2023 19:01
У лікарні Києва викрили оборудку на закупівлі медобладнання Фото: у лікарні Києва викрили оборудку на закупівлі медобладнання (npu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Групу посадовців медзакладу Києва підозрюють у закупівлі медичного обладнання зі збитками у 7,5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Слідство зазначає, що члени робочої групи при тендерному комітеті належним чином не дослідили ринкові ціни та внесли до висновку інформацію про вартість товару, яка значно вища за ринкову.

Надалі очільник тендерного комітету належним чином не проконтролював діяльність робочої групи та подав тендерну документацію, на підставі якої у приватної установи придбали медичне обладнання за значно завищеною ціною.

Внаслідок неналежного виконання посадовими особами своїх службових обов'язків державі завдали збитків на суму майже 7,5 млн гривень. Проте правоохоронці викрили злочинну схему.

Наразі заступнику головного лікаря з медичної частини та трьом керівникам відділень медустанови повідомили про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. ст. 367 Кримінального кодексу).

За скоєне підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Як повідомлялося раніше, у Києві знешкодили злочинну організацію, яка під виглядом добробатів тероризувала жителів.

Окрім того, столичних поліцейських підозрюють в "кришуванні" борделів.

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