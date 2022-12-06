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Лікарні Херсона отримали 50 тисяч літрів води від гумпроекту "Рятуємо життя"

Фото: лікарні Херсона отримали 50 тисяч літрів води від гумпроекту "Рятуємо життя" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

До семи лікарень деокупованого Херсона, який наразі потерпає від гуманітарної катастрофи, доправили життєво необхідний вантаж - 50 тисяч літрів питної води. Передала допомогу компанія "Метінвест" в рамках гумпроекту "Рятуємо життя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію в Telegram.

"На запит адміністрації Херсона ми направили до 7 лікарень міста дуже необхідний вантаж - питну воду. Ми розуміємо, що зараз настає час відновлення Херсона: відновлення як комунікацій, так і життєдіяльності міста. До того моменту, як усе запрацює, місту потрібна допомога та підтримка. Її ми зараз і надаємо", - зазначила керівник регіонального центру гуманітарного штабу "Метінвест" у Запоріжжі Наталія Гайдукова.

Наразі комунальні служби та енергетики працюють цілодобово, щоб повернути Херсон до нормального життя: вже майже 85% домогосподарств отримали світло.

Також запрацювала одна з насосних станцій, тож скоро водопостачання повернеться до 70% містян.

Як відомо, проект "Рятуємо життя" був створений "Метінвест" у координації з Фондом Ахметова. За дев’ять місяців війни допомогу від нього отримали понад 300 тисяч українців, а сума донорської допомоги товарами й донатами у благодійний фонд Do it together складає €2 149 964.

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ХерсонГуманітарна допомога