Лікарні Херсона отримали 50 тисяч літрів води від гумпроекту "Рятуємо життя"

"На запит адміністрації Херсона ми направили до 7 лікарень міста дуже необхідний вантаж - питну воду. Ми розуміємо, що зараз настає час відновлення Херсона: відновлення як комунікацій, так і життєдіяльності міста. До того моменту, як усе запрацює, місту потрібна допомога та підтримка. Її ми зараз і надаємо", - зазначила керівник регіонального центру гуманітарного штабу "Метінвест" у Запоріжжі Наталія Гайдукова.

Наразі комунальні служби та енергетики працюють цілодобово, щоб повернути Херсон до нормального життя: вже майже 85% домогосподарств отримали світло.

Також запрацювала одна з насосних станцій, тож скоро водопостачання повернеться до 70% містян.

Як відомо, проект "Рятуємо життя" був створений "Метінвест" у координації з Фондом Ахметова. За дев’ять місяців війни допомогу від нього отримали понад 300 тисяч українців, а сума донорської допомоги товарами й донатами у благодійний фонд Do it together складає €2 149 964.