Лікарка з Маріуполя "здала" окупантам поранених воїнів ЗСУ: їй оголосили вирок

Лікарка з Маріуполя "здала" росіянам поранених бійців ЗСУ у березні 2022 року. Суд ухвалив їй вирок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Фігурантка справи - лікарка-офтальмолог однієї з лікарень Маріуполя Валентина Чехова, яка перейшла на бік ворога.

Під час боїв за Маріуполь у березні 2022 року вона "здала" росіянам сімох важкопоранених захисників, яких госпіталізували до місцевої лікарні, де вона працювала.

За даними слідства, це сталося після захоплення окупантами лікарні на чолі з російським військовим з позивним "Осетин". Медперсонал лікарні завчасно знищив форму воїнів та оформив їх як цивільних.

Проте зрадниця показала окупантам, де лежали поранені українські військові. Їх вивезли до російської катівні, де вчиняли жорстокі тортури. Також лікарка розкрила "Осетину" особу колеги, який намагався врятувати поранених воїнів. Окупанти забрали у чоловіка документи, автомобіль та пригрозили готуватися до "повільної смерті". В останній момент лікарю вдалося втекти.

Як встановило розслідування, за співпрацю з окупантами їхня поплічниця отримала "заохочення" у вигляді "призначення на посаду очільниці офтальмологічного відділення" захопленої лікарні.

Суд визнав Валентину Чехову винною за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада) та призначив їй заочно довічний термін ув’язнення. Зрадниця наразі перебуває на тимчасово окупованій території.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Це дозволить загарбникам у майбутньому не використовувати Кримський міст, а переправляти засоби та сили на фронт морем та залізницею.

В ніч на 15 грудня у Маріуполі пролунали вибухи. За попередніми даними, у місті "приліт" у районі бетонного заводу.