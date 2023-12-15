Врач из Мариуполя "сдала" оккупантам раненых воинов ВСУ: ей объявили приговор

Врач из Мариуполя "сдала" россиянам раненых бойцов ВСУ в марте 2022 года. Суд вынес ей приговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Фигурантка дела - врач-офтальмолог одной из больниц Мариуполя Валентина Чехова, перешедшая на сторону врага.

Во время боев за Мариуполь в марте 2022 года она "сдала" россиянам семь тяжелораненых защитников, которых госпитализировали в местную больницу, где она работала.

По данным следствия, это произошло после захвата оккупантами больницы во главе с российским военным с позывным "Осетином". Медперсонал больницы заранее уничтожил форму воинов и оформил их как гражданских.

Однако предательница показала оккупантам, где лежали раненые украинские военные. Их вывезли в российскую пыточную, где совершали жестокие пытки. Также врач раскрыла "Осетину" личность коллеги, пытавшегося спасти раненых воинов. Оккупанты забрали у мужчины документы, автомобиль и пригрозили готовиться к "медленной смерти". В последний момент врачу удалось сбежать.

Как установило расследование, за сотрудничество с оккупантами их приспешница получила "поощрение" в виде "назначения на должность главы офтальмологического отделения" захваченной больницы.

Суд признал Валентину Чехову виновной по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена) и назначил ей заочно пожизненный срок заключения. Предательница сейчас находится на временно оккупированной территории.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев тяжелых боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Это позволит захватчикам в будущем не использовать Крымский мост, а переправлять средства и силы на фронт по морю и железной дороге.

В ночь на 15 декабря в Мариуполе раздались взрывы. По предварительным данным, в городе "прилет" в районе бетонного завода.