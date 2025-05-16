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Лікарів шукають по всій країні: де найбільше місць для інтернів у медзакладах

П'ятниця 16 травня 2025 12:43
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Лікарів шукають по всій країні: де найбільше місць для інтернів у медзакладах Фото: В Україні опублікували вакансії для інтернів (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

На порталі вакансій у сфері охорони здоров’я medvacancy.moz.gov.ua з’явилася інформація про понад 5300 посад для інтернів у державних і комунальних медзакладах по всій Україні.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Повідомляється, що лікарні можуть додавати нові пропозиції до 30 травня.

Щоб знайти місця саме для інтернів, у пошуку достатньо обрати опцію "Готові взяти інтерна". Повний перелік доступних вакансій за спеціальностями буде відкрито після 12 червня - саме тоді стартує реєстрація випускників в електронній системі рейтингового розподілу до інтернатури (ЕСРР).

У яких регіонах та яких спеціалістів шукають

Найбільше посад наразі доступно у Дніпропетровській області (496), Харківській (434), Одеській (408), Львівській (359), Миколаївській (303) областях та у Києві (363).

Найпопулярніші спеціальності за кількістю вакансій:

  • лікар загальної практики - сімейний лікар - 713 посад;
  • лікар-терапевт - 679;
  • лікар-анестезіолог - 508;
  • лікар-хірург - 467;
  • лікар-невропатолог - 417;
  • лікар-педіатр - 351.

Портал MedVacancy інтегрований із ЕСРР, тож розподіл інтернів відбуватиметься на реальні посади, які потребують заклади охорони здоров’я.

Нагадаємо, в Україні запрацював єдиний вебпортал вакансій у державних та комунальних медзакладах. На ньому можна шукати роботу, подавати заявки та розміщувати оголошення про вакансії, зокрема на керівні посади. Портал спрощує працевлаштування, підвищує прозорість відбору та допомагає боротися з кадровим дефіцитом. Заклади мають подавати інформацію про вакансії протягом 10 днів із моменту їх появи.

Також ми розповідали, що лікарі залишаються одними із найзатребуваніших спеціалістів в Україні. РБК-Україна розповідало, кого найчастіше шукають роботодавці у 2025 році.

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Мінстерство охорони здоров'я України Інтернатура Лікарі
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