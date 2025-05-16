Лікарів шукають по всій країні: де найбільше місць для інтернів у медзакладах
На порталі вакансій у сфері охорони здоров’я medvacancy.moz.gov.ua з’явилася інформація про понад 5300 посад для інтернів у державних і комунальних медзакладах по всій Україні.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.
Повідомляється, що лікарні можуть додавати нові пропозиції до 30 травня.
Щоб знайти місця саме для інтернів, у пошуку достатньо обрати опцію "Готові взяти інтерна". Повний перелік доступних вакансій за спеціальностями буде відкрито після 12 червня - саме тоді стартує реєстрація випускників в електронній системі рейтингового розподілу до інтернатури (ЕСРР).
У яких регіонах та яких спеціалістів шукають
Найбільше посад наразі доступно у Дніпропетровській області (496), Харківській (434), Одеській (408), Львівській (359), Миколаївській (303) областях та у Києві (363).
Найпопулярніші спеціальності за кількістю вакансій:
- лікар загальної практики - сімейний лікар - 713 посад;
- лікар-терапевт - 679;
- лікар-анестезіолог - 508;
- лікар-хірург - 467;
- лікар-невропатолог - 417;
- лікар-педіатр - 351.
Портал MedVacancy інтегрований із ЕСРР, тож розподіл інтернів відбуватиметься на реальні посади, які потребують заклади охорони здоров’я.
Нагадаємо, в Україні запрацював єдиний вебпортал вакансій у державних та комунальних медзакладах. На ньому можна шукати роботу, подавати заявки та розміщувати оголошення про вакансії, зокрема на керівні посади. Портал спрощує працевлаштування, підвищує прозорість відбору та допомагає боротися з кадровим дефіцитом. Заклади мають подавати інформацію про вакансії протягом 10 днів із моменту їх появи.
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