Врачей ищут по всей стране: где больше всего мест для интернов в медучреждениях

На портале вакансий в сфере здравоохранения medvacancy.moz.gov.ua появилась информация о более 5300 должностей для интернов в государственных и коммунальных медучреждениях по всей Украине.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

Сообщается, что больницы могут добавлять новые предложения до 30 мая.

Чтобы найти места именно для интернов, в поиске достаточно выбрать опцию "Готовы взять интерна". Полный перечень доступных вакансий по специальностям будет открыт после 12 июня - именно тогда стартует регистрация выпускников в электронной системе рейтингового распределения в интернатуру (ЕСРР).

В каких регионах и каких специалистов ищут

Больше всего должностей сейчас доступно в Днепропетровской области (496), Харьковской (434), Одесской (408), Львовской (359), Николаевской (303) областях и в Киеве (363).

Самые популярные специальности по количеству вакансий:

врач общей практики - семейный врач - 713 должностей;

врач-терапевт - 679;

врач-анестезиолог - 508;

врач-хирург - 467;

врач-невропатолог - 417;

врач-педиатр - 351.

Портал MedVacancy интегрирован с ЕСРР, поэтому распределение интернов будет происходить на реальные должности, в которых нуждаются учреждения здравоохранения.