"Лікарі зроблять усе, щоб Довбик грав". Головне з прес-конференції Реброва

Поєдинки Ліги націй відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії (номінально домашній для України) та 23 березня в бельгійському Генку. Початок обох зустрічей о 21:45.

Посівши друге місце у групі B1 Ліги націй, "синьо-жовті" вийшли у плей-офф за право грати у дивізіоні A. Суперником стала збірна Бельгії, яка в свою чергу фінішувала третьою у групі А2.

Про стан здоров'я Таловєрова і Довбика:

"На жаль, вчора Артем звернувся до лікарів з високою температурою. Це інфекція. Наші лікарі роблять усе можливе і неможливе. Завтра подивимось. Сьогодні він не тренується у загальній групі.

Те ж саме Максим Таловєров, який приїхав до табору збірної з пошкодженням і зараз вже повернувся в свій клуб. Решта хлопців працюють, готові на завтрашню гру і розуміють, наскільки важливі ці дві гри для нашої збірної".

Про Михайла Мудрика:

"Ми підтримуємо та допомагаємо Михайлу. Це важливий для нас гравець. Бажаю йому якнайшвидшого повернення у футбол. Це важливо і для нас, і для нього. Ми пробуємо варіанти ліворуч у півзахисті. Побачимо, хто вийде на Бельгію".

Про збірну Бельгії:

"Збірна Бельгії дуже збалансована, дуже багатий вибір гравців. Вони мають двох гравців, які пропускають цю зустріч, але їх є кому замінити. До гри важко готуватися, тому що на 100 відсотків не знаєш, хто буде грати у них на тій чи іншій позиції. Я не думаю, що дуже сильно зміниться схема гри з цим тренером. Ми аналізували, як він працював раніше.

Я завжди кажу: ми аналізуємо, ми показуємо хлопцям суперника, але дуже важливо, що покажемо ми. Якщо ми хочемо грати на рівних з такою командою, треба працювати на максимумі, треба показувати футбол, який ми вимагаємо від нас".

Про ігри з бельгійцями на Євро-2024 і зараз:

"Це зовсім різні матчі. В тому матчі нам потрібна була перемога, я вважаю, що ми створили достатньо моментів, ми могли перемагати.

Збірну Бельгії влаштовувала нічия, і вони не були такі агресивні. В Лізі націй – це була вже зовсім інша команда, вона грає набагато інтенсивніше, ніж проти нас на Євро.

Тому, як я казав, треба зосередитися на своїй грі, поважати Бельгію. У цьому протистоянні дві гри, і треба розуміти, що завтра ми граємо тільки 1-й тайм протистояння".

Про тиск з боку федерації:

"Я вважаю, будь-яка гра збірної України – це зараз не тільки про результат, а це про дух українців. Хлопці усі розуміють, який би статус матчу не був, ми повинні виходити і показувати свій максимум і грати на перемогу.

З приводу тиску. Я про це вперше чую. Так, мені хтось казав, що щось пишуть, мовляв мене хочуть витіснити зі збірної. Але це неправда. В мене абсолютно робочі стосунки з Андрієм Миколайовичем Шевченком, з усією Федерацією. Жодних проблем не було".

Про турнір у Канаді:

"У нас було декілька варіантів. Я дуже радий, що ми обрали Канаду, тому що це дійсно партнер для України – і не тільки в футболі. Там дуже велика українська діаспора і я думаю наші матчі визвуть великий інтерес. Також для нас цікаво зіграти в Канаді, тому що там буде проходити наступний ЧС. Тому ми з задоволенням поїдемо.

Зіграємо з Канадою та Новою Зеландією. Наскільки я пам'ятаю, ми взагалі не грали проти Нової Зеландії, це буде цікавий досвід. Тому я думаю, що це важливо для нас і важливо для країни".