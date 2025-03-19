"Врачи сделают все, чтобы Довбик играл". Главное из пресс-конференции Реброва

Поединки Лиги наций состоятся 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний для Украины) и 23 марта в бельгийском Генке. Начало обеих встреч в 21:45.

Заняв второе место в группе B1 Лиги наций, "сине-желтые" вышли в плей-офф за право играть в дивизионе A. Соперником стала сборная Бельгии, которая в свою очередь финишировала третьей в группе А2.

О состоянии здоровья Таловерова и Довбыка:

"К сожалению, вчера Артем обратился к врачам с большой температурой. Это инфекция. Наши врачи делают все возможное и невозможное. Завтра посмотрим. Сегодня он не тренируется в общей группе.

То же самое Максим Таловеров, который приехал в лагерь сборной с повреждением и сейчас уже вернулся в свой клуб. Остальные ребята работают, готовы на завтрашнюю игру и понимают, насколько важны эти две игры для нашей сборной".

О Михаиле Мудрике:

"Мы поддерживаем и помогаем Михаилу. Это важный для нас игрок. Желаю ему скорейшего возвращения в футбол. Это важно и для нас, и для него. Мы пробуем варианты слева в полузащите. Посмотрим, кто выйдет на Бельгию".

О сборной Бельгии:

"Сборная Бельгии очень сбалансирована, очень богатый выбор игроков. Они имеют двух игроков, которые пропускают эту встречу, но их есть кому заменить. К игре тяжело готовиться, потому что на 100 процентов не знаешь, кто будет играть у них на той или иной позиции. Я не думаю, что очень сильно изменится схема игры с этим тренером. Мы анализировали, как он работал раньше.

Я всегда говорю: мы анализируем, мы показываем ребятам соперника, но очень важно, что покажем мы. Если мы хотим играть на равных с такой командой, надо работать на максимуме, надо показывать футбол, который мы требуем от нас".

Об играх с бельгийцами на Евро-2024 и сейчас:

"Это совершенно разные матчи. В том матче нам нужна была победа, я считаю, что мы создали достаточно моментов, мы могли побеждать.

Сборную Бельгии устраивала ничья, и они не были так агрессивны. В Лиге наций - это была уже совсем другая команда, она играет гораздо интенсивнее, чем против нас на Евро.

Поэтому, как я говорил, надо сосредоточиться на своей игре, уважать Бельгию. В этом противостоянии две игры, и надо понимать, что завтра мы играем только 1-й тайм противостояния".

О давлении со стороны федерации:

"Я считаю, любая игра сборной Украины - это сейчас не только о результате, а это о духе украинцев. Ребята все понимают, какой бы статус матча не был, мы должны выходить и показывать свой максимум и играть на победу.

По поводу давления. Я об этом впервые слышу. Да, мне кто-то говорил, что что-то пишут, мол меня хотят вытеснить из сборной. Но это неправда. У меня абсолютно рабочие отношения с Андреем Николаевичем Шевченко, со всей Федерацией. Никаких проблем не было".