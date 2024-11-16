Лікарі розвіяли 5 поширених міфів про цукровий діабет

Спеціалісти НСЗУ вирішили пояснити, що не все, що ми часто чуємо про цукровий діабет відповідає дійсності. Ось 5 типових міфів, які можуть заплутати людину.

Діабет може виникнути, якщо їсти забагато солодкого

Цукор не викликає діабет, але його неконтрольоване споживання провокує ожиріння, що своєю чергою, дійсно, збільшує ризик розвитку діабету II типу.

При цукровому діабеті треба дотримуватися спеціальної дієти

Хворі на діабет мають дотримуватися збалансованого харчування: щоб у раціоні були злаки, зелень, нежирне м’ясо та риба тощо. Однак, за дотримання лікарських інструкцій пацієнти можуть вживати в їжу всі ті продукти, що і завжди.

При цукровому діабеті II типу не призначають інсулін

Якщо не допомагають ліки та збалансоване харчування, то для порятунку життя лікар може призначити інсулінотерапію.

Жінкам із цукровим діабетом не бажано вагітніти та народжувати

Жінки з цукровим діабетом успішно вагітніють і народжують здорових дітей.

Важливо робити це під наглядом ендокринолога та гінеколога, дотримуватися призначень, підтримувати рівень глюкози в крові.

Хворим на діабет не можна їсти солодке

Людям з цукровим діабетом дійсно потрібно контролювати споживання цукру. Проте не має потреби повністю виключати його з раціону.