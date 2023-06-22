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Лікарі Охматдиту отримали новітній комп’ютерний томограф від Siemens

Фото: лікарі Охматдиту отримали новітній комп’ютерний томограф від Siemens (moz.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Український діагностично-лікувальний центр для дітей, лікарня “Охматдит” отримала новий комп’ютерний томограф. Фахівці центру радіології зможуть отримувати високоякісні зображення внутрішніх органів маленьких пацієнтів без значних доз опромінення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров’я.

"Завдяки новітньому апарату лікарі зможуть забезпечити повноцінну діагностику дітей будь-якого віку з мінімальним променевим навантаженням та високою якістю обстежень. Крім того, такий апарат обладнано можливістю виконувати малі хірургічні втручання, біопсії та пункції під контролем КТ та широким спектром сучасних клінічних застосунків відповідно до потреб лікарів", - зазначається у повідомленні.

Керівник центру радіології Охматдиту Станіслав Рєбєнков зазначив, що досі дітей з нового корпусу лікарні доводилося кожного разу транспортувати до старої будівлі, а встановлений там томограф часто виходив з ладу, тож закупівля нового апарату була критично необхідною.

Крім того, КТ забезпечує якісно інший рівень діагностики порівняно з попередніми можливостями лікарні.

"На одному подиху пацієнта можна отримати якісні зображення органів грудної та черевної порожнини, що мінімізує похибки та неточності, які з‘являються на зображенні під час руху пацієнта й тим самим погіршують його якість", - зауважив Рєбєнков.

Нагадаємо, раніше єдина в Україні компанія, яка постачає подібне обладнання за прямим контрактом з виробником, "Артек Медікал Груп", повідомила, що долучилася до встановлення КТ Охматдиті.

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Охматдитлікарні