RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врачи Охматдета получили новейший компьютерный томограф от Siemens

Фото: врачи Охматдета получили новейший компьютерный томограф от Siemens (moz.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Украинский диагностически лечебный центр для детей, больница "Охматдет" получила новый компьютерный томограф. Специалисты центра радиологии могут получать высококачественные изображения внутренних органов маленьких пациентов без значительных доз облучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения .

"Благодаря новейшему аппарату врачи смогут обеспечить полноценную диагностику детей любого возраста с минимальной лучевой нагрузкой и высоким качеством обследований. Кроме того, такой аппарат оборудован возможностью выполнять малые хирургические вмешательства, биопсии и пункции под контролем КТ и широким спектром современных клинических врачей", - отмечается в сообщении.

Руководитель центра радиологии Охматдета Станислав Ребенков отметил, что до сих пор детей из нового корпуса больницы приходилось каждый раз транспортировать в старое здание, а установленный там томограф часто выходил из строя, поэтому закупка нового аппарата была критически необходимой.

Кроме того, КТ обеспечивает качественно иной уровень диагностики, по сравнению с предыдущими возможностями больницы.

"На одном дыхании пациента можно получить качественные изображения органов грудной и брюшной полости, что минимизирует погрешности и неточности, которые появляются на изображении во время движения пациента и тем самым ухудшают его качество", - отметил Ребенков.

Напомним, ранее единственная в Украине компания, поставляющая подобное оборудование по прямому контракту с производителем, "Артек Медикал Групп", сообщила, что присоединилась к установке КТ Охматдети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Охматдетлікарні