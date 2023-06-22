Врачи Охматдета получили новейший компьютерный томограф от Siemens

"Благодаря новейшему аппарату врачи смогут обеспечить полноценную диагностику детей любого возраста с минимальной лучевой нагрузкой и высоким качеством обследований. Кроме того, такой аппарат оборудован возможностью выполнять малые хирургические вмешательства, биопсии и пункции под контролем КТ и широким спектром современных клинических врачей", - отмечается в сообщении.

Руководитель центра радиологии Охматдета Станислав Ребенков отметил, что до сих пор детей из нового корпуса больницы приходилось каждый раз транспортировать в старое здание, а установленный там томограф часто выходил из строя, поэтому закупка нового аппарата была критически необходимой.

Кроме того, КТ обеспечивает качественно иной уровень диагностики, по сравнению с предыдущими возможностями больницы.

"На одном дыхании пациента можно получить качественные изображения органов грудной и брюшной полости, что минимизирует погрешности и неточности, которые появляются на изображении во время движения пациента и тем самым ухудшают его качество", - отметил Ребенков.

Напомним, ранее единственная в Украине компания, поставляющая подобное оборудование по прямому контракту с производителем, "Артек Медикал Групп", сообщила, что присоединилась к установке КТ Охматдети.