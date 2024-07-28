Лікар захворів? Як отримати рецепт за програмою "Доступні ліки"

"У такому випадку отримати рецепт без затримки можна у лікаря, якого медзаклад призначає на заміну", - йдеться у роз'ясненні.

Про це, як кажуть спеціалісти, зазвичай інформують у медзакладі в доступному для пацієнтів місці, на вебсайтах відповідного медзакладу або шляхом індивідуального повідомлення пацієнтів телефоном чи в інший спосіб, визначений пацієнтами.

Якщо лікар відсутній через інші непередбачувані обставини, то медустанова має повідомити про це пацієнта.

"Новий лікар може виписати необхідний рецепт на основі даних в ЕСОЗ, навіть якщо він не є вашим постійним лікарем", - додають на порталі.