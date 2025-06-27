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Лікар назвала "чарівний" засіб, який на 100% вилікує ваші сухі потріскані п’яти

П'ятниця 27 червня 2025 10:21
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Лікар назвала "чарівний" засіб, який на 100% вилікує ваші сухі потріскані п’яти Фото: Як зробити ніжними потріскані п’яти (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Лікар-дерматолог поділилася своїм "інгредієнтом мрії", який, за її словами, здатен вилікувати потріскані п'яти та зробити ваші стопи неймовірно гладенькими, як у немовляти.

Про який саме продукт для ніг йдеться, пояснює РБК-Україна з посиланням на TikTok лікарки Зіон.

Який інгредієнт допоможе потрісканій шкірі на п'ятках?

Сечовина, також відома як карбамід, є надзвичайно ефективним компонентом у догляді за шкірою. Вона володіє унікальною подвійною дією: допомагає утримувати вологу в шкірі, одночасно видаляючи мертві клітини.

Доктор Зіон назвала оптимальні концентрації сечовини для різних проблем:

  • Для сухої лущеної шкіри: шукайте продукти з вмістом сечовини від 2 до 10%.

  • Для кератозу піляріс ("гусяча" шкіра): ідеальна концентрація становить від 10 до 20 %.

  • Нарешті, для потрісканих п'ят: вам знадобиться сильніша доза інгредієнта – від 20 до 40 %.

Експертка застерегла, що перед повноцінним застосуванням обов'язково протестуйте продукт на невеликій ділянці шкіри, оскільки реакція може відрізнятися у різних людей.

У своєму відео лікар Зіон наполегливо рекомендує шукати продукти, що містять сечовину (urea), але звернути увагу на її концентрацію.

Чому сечовина така ефективна?

"Сечовина є важливим компонентом природного зволожуючого фактора вашої шкіри (NMF), який необхідний для підтримки здорового та зволоженого шкірного бар'єру", - стверджує компанія CeraVe, відомий виробник дерматокосметики.

У догляді за шкірою сечовина часто використовується в засобах для очищення тіла та зволожуючих кремах завдяки її унікальному поєднанню зволожуючих та відлущуючих властивостей.

"У вищих концентраціях цей інгредієнт є кератолітичним засобом, тобто він може допомогти зменшити накопичення мертвих клітин на поверхні шкіри. При місцевому застосуванні як частина послідовного режиму догляду за шкірою, сечовина може допомогти покращити вигляд сухої, шорсткої або лускатої шкіри", - сказано в заяві.

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