Врач назвала "волшебное" средство, которое на 100% вылечит ваши сухие потрескавшиеся пятки

Врач-дерматолог поделилась своим "ингредиентом мечты", который, по ее словам, способен вылечить потрескавшиеся пятки и сделать ваши стопы невероятно гладкими, как у младенца.

О каком именно продукте для ног идет речь, объясняет РБК-Украина со ссылкой на TikTok врача Зион.

Какой ингредиент поможет потрескавшейся коже на пятках?

Мочевина, также известная как карбамид, является чрезвычайно эффективным компонентом в уходе за кожей. Она обладает уникальным двойным действием: помогает удерживать влагу в коже, одновременно удаляя мертвые клетки.

Доктор Зион назвала оптимальные концентрации мочевины для разных проблем:

Для сухой шелушащейся кожи: ищите продукты с содержанием мочевины от 2 до 10%.

Для кератоза пилярис ("гусиная" кожа): идеальная концентрация составляет от 10 до 20%.

Наконец, для потрескавшихся пяток: вам понадобится более сильная доза ингредиента - от 20 до 40%.

Эксперт предостерегла, что перед полноценным применением обязательно протестируйте продукт на небольшом участке кожи, поскольку реакция может отличаться у разных людей.

В своем видео доктор Зион настоятельно рекомендует искать продукты, содержащие мочевину (urea), но обратить внимание на ее концентрацию.

Почему мочевина так эффективна?

"Мочевина является важным компонентом естественного увлажняющего фактора вашей кожи (NMF), который необходим для поддержания здорового и увлажненного кожного барьера", - утверждает компания CeraVe, известный производитель дерматокосметики.

В уходе за кожей мочевина часто используется в средствах для очищения тела и увлажняющих кремах благодаря ее уникальному сочетанию увлажняющих и отшелушивающих свойств.

"В высших концентрациях этот ингредиент является кератолитическим средством, то есть он может помочь уменьшить накопление мертвых клеток на поверхности кожи. При местном применении как часть последовательного режима ухода за кожей, мочевина может помочь улучшить вид сухой, шероховатой или шелушащейся кожи", - сказано в заявлении.