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Лиховій: РФ попри значні втрати намагається зайняти сіру зону на островах та гирлі Дніпра

Ілюстративне фото: РФ попри значні втрати намагається зайняти сіру зону у гирлі Дніпра (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Більшість штурмів росіян відбуваються на Придніпровському напрямку. Але українські військові продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

За його словами, станом на 16:00 сьогоднішнього дня було 2 штурми росіян. Вчора їх було сім, при цьому всього протягом останнього тижня було близько 60. Лиховій зауважив, що порівняно з попереднім періодом відносного затишшя зараз - різке загострення.

"Противник залучає значні зусилля, щоб зайняти сіру зону на островах, або в тій місцевості, яка порізана протоками, гирлами Дніпра, саме на лівому березі. Там бойові дії дещо ускладнені потребами в логістиці за допомогою човнів та гідроциклів", - розповів речник.

Лиховій зауважив, що велика кількість плавзасобів росіян знищується кожного дня, і ті зазнають значних втрат. 

"Нашим підрозділам вдається утримувати позиції на лівому березі Дніпра. Це не тільки Кринки, це близько 7 локацій, починаючи від гирла Дніпра і далі на схід від Кринок", - зауважив він.

Що передувало

Нагадаємо, у липні з'явилася інформація про те, що українські захисники вийшли з Кринок Херсонської області.

Тоді Лиховій розповідав, що ситуація не є критичною і українські захисники продовжують утримувати позиції у районі Кринок. Саме село, за його словами, перетворилося на купу каміння під постійними ударами росіян.

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