Лиховій: РФ попри значні втрати намагається зайняти сіру зону на островах та гирлі Дніпра

За його словами, станом на 16:00 сьогоднішнього дня було 2 штурми росіян. Вчора їх було сім, при цьому всього протягом останнього тижня було близько 60. Лиховій зауважив, що порівняно з попереднім періодом відносного затишшя зараз - різке загострення.

"Противник залучає значні зусилля, щоб зайняти сіру зону на островах, або в тій місцевості, яка порізана протоками, гирлами Дніпра, саме на лівому березі. Там бойові дії дещо ускладнені потребами в логістиці за допомогою човнів та гідроциклів", - розповів речник.

Лиховій зауважив, що велика кількість плавзасобів росіян знищується кожного дня, і ті зазнають значних втрат.

"Нашим підрозділам вдається утримувати позиції на лівому березі Дніпра. Це не тільки Кринки, це близько 7 локацій, починаючи від гирла Дніпра і далі на схід від Кринок", - зауважив він.