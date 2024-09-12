RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лиховой: РФ, несмотря на значительные потери, пытается занять серую зону на островах и устье Днепра

Иллюстративное фото: РФ, несмотря на значительные потери, пытается занять серую зону в устье Днепра (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Большинство штурмов россиян проходят на Приднепровском направлении. Но украинские военные продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОВСУ "Таврия" Дмитрия Лихового в эфире телемарафона.

По его словам, по состоянию на 16:00 сегодняшнего дня было 2 штурма россиян. Вчера их было семь, при этом всего за последнюю неделю было около 60. Лиховой отметил, что по сравнению с предыдущим периодом относительного затишья сейчас - резкое обострение.

"Противник привлекает значительные усилия, чтобы занять серую зону на островах, или в той местности, которая изрезана проливами, устьями Днепра, именно на левом берегу. Там боевые действия несколько усложнены потребностями в логистике с помощью лодок и гидроциклов", - рассказал спикер.

Лиховой отметил, что большое количество плавсредств россиян уничтожается каждый день, и те терпят значительные потери.

"Нашим подразделениям удается удерживать позиции на левом берегу Днепра. Это не только Крынки, это около 7 локаций, начиная от устья Днепра и дальше к востоку от Крынок", - отметил он.

Что предшествовало

Напомним, в июле появилась информация о том, что украинские защитники вышли из Крынок Херсонской области.

Тогда Лиховой рассказывал, что ситуация не является критической и украинские защитники продолжают удерживать позиции в районе Крынок. Сама деревня, по его словам, превратилась в груду камней под постоянными ударами россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украинерека Днепр