ua ru
Чт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

LIGA360 – комплексный инструмент для решений вопросов военного времени

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 11:22

Колоссальные потери понес украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения. По разным оценкам и результатам опросов, почти 50 % бизнесов прекратили свою деятельность, а те, кто смог удержаться и продолжает работать в новых реалиях, кардинально изменили свои планы и подход к работе.

LIGA360 – комплексный инструмент для решений вопросов военного времени

Какие потребности бизнеса во время действия военного положения требуют наибольшего внимания, а главное, как их решить, избегая рисков, рассказываем.

Информация об изменениях военного периода для работы бизнеса – потребность № 1

За почти полгода полномасштабной войны компании и предприятия научились жить в новых условиях, однако возникает постоянная потребность в информации о нововведениях, изменениях или отменах законодательных норм.

Разумный поиск, мониторинг, консалтинг, аналитика – все в едином решении LIGA360. Здесь можно воспользоваться удобным навигатором среди основных новшеств в законодательстве, получить доступ к информации о законодательных изменениях, разъяснениях, аналитических материалах от экспертов LIGA ZAKON.

KYC и due diligence

Сейчас очень важно понимать, с кем имеешь дело. Особого внимания бизнесу требует проверка связей партнера по рф и рб.

LIGA ZAKON позволяет уверенно строить связи между объектами, компаниями и персонами с помощью функционала CONTR AGENT в LIGA360. Так можно проверить историю контрагента, владельцев, руководителей компании, наличие санкций и риски, которые могут повредить при сотрудничестве.

Актуальной потребностью является также проверка иностранных партнеров. Так, в систему инкорпорированы данные британского реестра, что открывает не просто доступ к необходимой информации, но и возможность эффективно и удобно с помощью полезных инструментов ею пользоваться.

Автоматизация процессов

Довести до автоматизма работу по договорам сможет несколько инструментов в LIGA360. Функционал CONTRACTUM сэкономит время на подготовку договора, упростит каждый этап работы со сделками, проверит стороны, правовое поле, скрытые условия договора. Календарь LIGA360 закрывает потребности юриста и бухгалтера. Максимально упростит представление отчетности и регистрацию НН продукт REPORT.

Уберечь недвижимое имущество от рейдерства во время войны

В условиях военного положения, под угрозой неправомерного захвата злоумышленниками оказались земля и недвижимость, которой владеет бизнес.

Проблему можно решить, если отслеживать в реальном времени все регистрационные действия, которые могут быть совершены с недвижимым имуществом. Решить вопрос поможет сервис SMS-Маяк в LIGA360, который мгновенно проинформирует регистрационные изменения и, конечно, защитит от рейдерских захватов объектов недвижимости благодаря мгновенным.

Также, во время действия военного положения компаниям, являющимся участниками судебных процессов, важно иметь возможность мониторить судебные дела. Не менее важен и контроль репутации, который сможет анализировать LIGA360.

Больше информации об инструменте для работы всей компании, узнайте по ссылке.

Выбирайте единое командное решение LIGA360, включающее такие роли, как HR, бухгалтер, юрист и руководитель – четыре роли в одном решении на выгодных условиях.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Что будет с курсом доллара осенью: прогноз эксперта
Что будет с курсом доллара осенью: прогноз эксперта
DAILY
Рустем Умеров: На Херсонщине все видят, что если не воевать, то их ждет участь Крыма
Владислав Красинский, Милан Лелич Рустем Умеров: На Херсонщине все видят, что если не воевать, то их ждет участь Крыма